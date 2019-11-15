71-летняя сызранская пенсионерка оказалась «табачной королевой»

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Место торговли г-жи Шишикиной в ТЦ «Русский рынок» (Ульяновское шоссе, 38Б) досмотрели сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции. В секции обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия – 135670 пачек. Общая стоимость изъятого – 16,969 млн руб. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот немаркированной продукции в особо крупном размере», пенсионерке угрожает до 6 лет колонии.Войну с контрафактным табаком в Сызрани ведут с осени 2018 года, когда на улице Фурманова был закрыт нелегальный цех по производству сигарет без акцизных марок. В цехе изъяли готовой продукции на 42 млн руб. Затем полиция прошлась по торговым точкам и начала привлекать сбытчиков контрафакта. До суда дошло дело семьи Ефановых: мать, два сына и невестка хранили в гараже и арендованном складе сигарет на сумму свыше 9 млн руб. Еще одними сбытчиками, попавшимися на хранении контрафакта, стали супруги Наталья и Вячеслав Парыпа: на их торговой точке изъяли более 120 тысяч пачек немаркированных сигарет.