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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

71-летняя сызранская пенсионерка оказалась «табачной королевой»

15 ноября 2019 18:08
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В торговой секции Нины Шишикиной на Русском рынке в Сызрани изъяли контрафактных сигарет на 17 млн рублей.
В торговой секции Нины Шишикиной на Русском рынке в Сызрани изъяли контрафактных сигарет на 17 млн рублей, передает «СО» ОНЛАЙН.

Место торговли г-жи Шишикиной в ТЦ «Русский рынок» (Ульяновское шоссе, 38Б) досмотрели сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции. В секции обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия – 135670 пачек. Общая стоимость изъятого – 16,969 млн руб. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот немаркированной продукции в особо крупном размере», пенсионерке угрожает до 6 лет колонии.


Войну с контрафактным табаком в Сызрани ведут с осени 2018 года, когда на улице Фурманова был закрыт нелегальный цех по производству сигарет без акцизных марок. В цехе изъяли готовой продукции на 42 млн руб. Затем полиция прошлась по торговым точкам и начала привлекать сбытчиков контрафакта. До суда дошло дело семьи Ефановых: мать, два сына и невестка хранили в гараже и арендованном складе сигарет на сумму свыше 9 млн руб. Еще одними сбытчиками, попавшимися на хранении контрафакта, стали супруги Наталья и Вячеслав Парыпа: на их торговой точке изъяли более 120 тысяч пачек немаркированных сигарет. 
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Комментарии



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