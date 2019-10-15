33-летний самарец обвиняется в изнасиловании и покушении на убийство

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20 января 2019 года обвиняемый, находясь в гаражном массиве, расположенном в Железнодорожном районе города Самары, нанес удары электрошокером 31-летней женщине, а затем, угрожая убийством, совершил ее изнасилование.Он же, 27 сентября 2019 года примерно в 6 часов, находясь около одного из домов по улице Братьев Коростелевых в Самаре, встретил ранее незнакомую ему 19-летнюю девушку, которой нанес имевшимся у него с собой ножом удар в область грудной клетки, после чего с места происшествия скрылся. Довести свой преступный умысел, направленный на причинение смерти злоумышленник не смог по не зависящим от него причинам, поскольку потерпевшей была своевременно оказана медицинская помощь.В настоящее время в отношении обвиняемого судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе допроса вину свою в совершении преступлений он не признал.Расследование уголовного дела продолжается, оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области