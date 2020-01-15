За торговлю алкоголем без лицензии житель Самарской области заплатил штраф в 100 тысяч рублей

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На основании исполнительного документа, поступившего в отдел судебных приставов Безенчукского района Самарской области, в отношении гражданина П. было возбуждено исполнительное производство о взыскании с него уголовного штрафа в размере 100 тысяч рублей. Наказание было назначено мужчине за нарушение законодательства в сфере закупки, поставки, хранения, перевозки и розничной продажи спиртосодержащей продукции.В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель установил, что гражданин П. по адресу, указанному в исполнительном документе не проживает. С целью установления контакта с должником, работник отдела судебных приставов Безенчукского района Самарской области произвел мониторинг социальных сетей. Установив должника, судебный пристав-исполнитель сообщил гражданину П. об имеющейся задолженности, а также о вынесенном в отношении него ограничении в праве выезда за пределы Российской Федерации.Запрет на пересечение границы сильно взволновал мужчину, так как он часто ездил по делам в Казахстан, а в ближайшее время и вовсе планировал перебраться туда на постоянное место жительства. Узнав от судебных приставов, что ограничения будут сняты только после полного погашения задолженности, мужчина поспешил оплатить уголовный штраф в полном объеме.