За торговлю алкоголем без лицензии житель Самарской области заплатил штраф в 100 тысяч рублей
15 января 2020 10:46
84
На основании исполнительного документа, поступившего в отдел судебных приставов Безенчукского района Самарской области, в отношении гражданина П. было возбуждено исполнительное производство о взыскании с него уголовного штрафа в размере 100 тысяч рублей. Наказание было назначено мужчине за нарушение законодательства в сфере закупки, поставки, хранения, перевозки и розничной продажи спиртосодержащей продукции.
В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель установил, что гражданин П. по адресу, указанному в исполнительном документе не проживает. С целью установления контакта с должником, работник отдела судебных приставов Безенчукского района Самарской области произвел мониторинг социальных сетей. Установив должника, судебный пристав-исполнитель сообщил гражданину П. об имеющейся задолженности, а также о вынесенном в отношении него ограничении в праве выезда за пределы Российской Федерации.
Запрет на пересечение границы сильно взволновал мужчину, так как он часто ездил по делам в Казахстан, а в ближайшее время и вовсе планировал перебраться туда на постоянное место жительства. Узнав от судебных приставов, что ограничения будут сняты только после полного погашения задолженности, мужчина поспешил оплатить уголовный штраф в полном объеме.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
15 января 2020 10:46
Приставы не хотели выпускать его из России. Закон
83
14 января 2020 23:28
О возбуждении дела журналиста уведомили еще 13 января, однако, кто является его фигурантами, пока не известно. Закон
211
14 января 2020 18:58
Возбуждено уголовное дело. Закон
257
14 января 2020 16:30
В настоящее время по данным фактам возбуждено два уголовных дела по статье «Вандализм». Закон
256
14 января 2020 14:41
Экс-руководство организации, занимавшейся строительством радиологических центров, подозревают в мошенничестве. Закон
307
14 января 2020 12:26
В Самарской области ради сохранения косуль разрешили охоту на диких собак В 2019 году от бродячих псов погибли десятки косуль. Закон
250
13 января 2020 23:04
А сошли осадки с балконного козырька некоего Лиманского Г.С., и в результате этого погодного инцидента тезка бывшего мэра Самары стал участником судебного... Закон
273
Происшествия
15 января 2020 11:52
Она попала в больницу с сотрясением мозга. Происшествия
50
15 января 2020 10:42
Но он сумел восстановиться на службе и получит 250 тысяч рублей за вынужденный прогул. Происшествия
96
15 января 2020 09:12
Возбуждено уголовное дело. Происшествия
114
Криминал
14 января 2020 13:08
Потерпевший написал письмо с благодарностью полицейскому, который помог задержать воровку. Криминал
239
14 января 2020 12:41
Он выдавал себя за ликвидатора последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Криминал
241
14 января 2020 11:54
Остальные фигуранты отделались более легкими наказаниями. Криминал
292
Видео
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
1411
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
508
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
1347
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1114
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
707
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
1619
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
729
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1165
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1217
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1481
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2546
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
3116
Мероприятия