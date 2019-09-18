В Самаре застройщика привлекли к ответственности за использование официальной символики в рекламных целях

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Администрацией Октябрьского района г.о. Самара был вынесен административный протокол в адрес ООО "Сити-Строй" за нарушение ст. 10.1 Закона Самарской области от 01.11.2007 115-ГД. На заборе строительной площадки ЖК «Галактика» в рекламных целях был размещён герб Самарской области, герб г.о. Самара и указание на министерство строительства Самарской области.«Использование коммерческой организацией герба Самарской области создает у граждан, в том числе участников долевого строительства, ложное представление о ее принадлежности к государственным структурам», — сочли в администрации района. Состоялся выезд на объект с фиксацией нарушения.По мнению административной комиссии, «реклама придает девелоперской компании, строящей дом, «ложную государственность». За данное нарушение будет наложен штраф. В Управление Федеральной антимонопольной службы по Самарской области направлена информация об инциденте.

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