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В Самаре застройщика привлекли к ответственности за использование официальной символики в рекламных целях

18 сентября 2019 10:26
148
В Самаре застройщика привлекли к ответственности за использование официальной символики в рекламных целях
Нарушителю грозит штраф.

Администрацией Октябрьского района г.о. Самара был вынесен административный протокол в адрес ООО "Сити-Строй" за нарушение ст. 10.1 Закона Самарской области от 01.11.2007 115-ГД. На заборе строительной площадки ЖК «Галактика» в рекламных целях был размещён герб Самарской области, герб г.о. Самара и указание на министерство строительства Самарской области.

«Использование коммерческой организацией герба Самарской области создает у граждан, в том числе участников долевого строительства, ложное представление о ее принадлежности к государственным структурам», — сочли в администрации района. Состоялся выезд на объект с фиксацией нарушения.

По мнению административной комиссии, «реклама придает девелоперской компании, строящей дом, «ложную государственность». За данное нарушение будет наложен штраф. В Управление Федеральной антимонопольной службы по Самарской области направлена информация об инциденте.

Фото pixabay.com 


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