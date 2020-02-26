Решение по издательству «Парк Гагарина» в Самаре отложили
26 февраля 2020 13:22
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В суде Октябрьского района отложили рассмотрение дела АНО «Издательство «Парк Гагарина», которое могут оштрафовать по закону об «иностранных агентах». Судя по показаниям главного редактора и адвоката, Роскомнадзор запутался в обвинениях.
По версии Роскомнадзора, АНО «Издательство «Парка Гагарина» в двух постах во «ВКонтакте» на странице издания 7 и 8 ноября 2019 года не указали, что материалы опубликованы «иностранным агентом». За это издание уже оштрафовали на 300 тыс. рублей, а директора некоммерческой организации Юлию Илларионову на 200 тыс. рублей.
Сегодня, 26 февраля, в суде Октябрьского района рассматривали ещё один протокол в отношении АНО «Парк Гагарина».
На заседании главный редактор электронного издания «Парк Гагарина» Сергей Курт-Аджиев обратил внимание, что Роскомнадзор в протоколе называет СМИ «Парк Гагарина» главной страницей официального сайта АНО «Парк Гагарина».
Представитель Роскомнадзора Татьяна Кочергина призналась в суде, что при составлении протокола специалисты ведомства изучали только посты.
— Мы могли даже не переходить по ссылкам. В «Вконтакте» электронного издания опубликованы посты. Наши специалисты их изучили. Они должны содержать маркировку «иностранный агент». Ведь у вас в «Вконтакте» есть ссылка на электронное издание «Парк Гагарина», значит вам и принадлежит. Но так как СМИ не является юридическим лицом, ответственность несёт учредитель — АНО «Парк Гагарина».
Сергей Курт-Аджиев пояснил, что в протоколе смешивают два понятия, которые смешивать нельзя.
— Есть АНО «Парк Гагарина», которое действует на основании закона о некоммерческих организациях. Никакого официального сайта у этой некоммерческой организации нет. Также у неё нет страниц в соцсетях. АНО является учредителем электронного издания «Парк Гагарина». В законе «О СМИ» указано, что учредитель имеет право назначать главного редактора, но вмешиваться в работу издания права у него нет.
Электронное издание «Парк Гагарина» работает согласно закону о СМИ. У него есть свой сайт и страницы в соцсетях. Страница в интернете. Это СМИ «Парк Гагарина». Называть ее официальным сайтом АНО «Парк Гагарина», что делает Роскомнадзор, юридически просто безграмотно. Если признать, что это так, возникает вопрос: «А где средство массовой информации?». Получается, что его просто нет. Страницы редакции «Парка Гагарина» в соцсетях также не относятся к АНО «Парк Гагарина».
АНО «Парк Гагарина» — иностранный агент. СМИ «Парк Гагарина» нет. В реестр средств массовой информации иностранных агентов его никто не вносил. Поэтому издание «Парк Гагарина» имеет полное право размещать информацию в соцсетях без пометки «иностранный агент».
Курт-Аджиев считает, что протокол, составленный Роскомнадзором, противоречит закону о СМИ. И если суд не прекратит дело об административном производстве это будет означать отмену действия закона «О средствах массовой информации» в Самарской области.
Адвокат Станислав Селезнёв добавил, что при проверке постов «Парка Гагарина» Роскомнадзор использовал недействительную операционную систему.
— Ни АНО «Парк Гагарина», ни её директор Юлия Илларионова не имеют доступа к администрированию страницы электронного издания «Парк Гагарина» в «Вконтакте». Роскомнадзор не представил подтверждений того, что страницу СМИ «Парк Гагарина» регистрировал в «Вконтакте» именно АНО или её директор.
Кроме того, акты об изготовлении скриншотов страницы в «Вконтакте» сделали с применением операционной системы, которую Microsoft официально не поддерживает ещё с апреля 2014 года. Также не задокументировали соединение с интернетом. Возможно, скриншоты делали с заготовленного кэша.
Судья Октябрьского районного суда отложила рассмотрение дела до 10 марта, пишет "Другой город".
Фото pixabay.com
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