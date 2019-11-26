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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

115 миллионов украли и только два вернут. Воровать на Алтае выгодно

26 ноября 2019 23:57
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Алтайский депутат Ирина Теплова с подельниками похитила у государства 115 миллионов рублей, а в итоге легко отделалась, получив условный срок и штраф в один миллион.
Алтайский депутат Ирина Теплова с подельниками похитила у государства 115 миллионов рублей, а в итоге легко отделалась, получив условный срок и штраф в один миллион, передает life.ru. Даже на приговор женщина пришла лишь с дамской сумочкой, явно уверенная в мягком решении суда, тем более что и правосудие свершилось за закрытыми дверями. Лайф расскажет о возмутительном уголовном деле с удивительно гуманным приговором.

Похищай и властвуй

В краевой парламент Ирина Теплова избралась от "Единой России". Правда, в связи с уголовным делом её членство в партии приостановлено год назад. Тем не менее Теплова продолжает вести жизнь рядового депутата: вручает грамоты и награды пенсионерам и служащим, проводит приём населения. Доктор экономических наук Теплова всё ещё входит в попечительский совет местного лицея. И разве что в социальных сетях не особо активна, как это положено современному депутату.

По версии следствия, с 2010 по 2015 год гендиректор Федерального научно-производственного центра "Алтай" (ФНПЦ "Алтай") Жарков при содействии главы НПК "Алтай" Тепловой и её зама Андрея Литвинова похитил принадлежавшие предприятию деньги в рамках исполнения государственных контрактов. От имени оборонного предприятия заключались договоры подряда на разработку конструкторской и эксплуатационной документации, изготовление, сборку, монтаж оборудования. Кроме того, директор и обвиняемые от имени возглавляемых ими юридических лиц подписывали подложные акты приёма-сдачи выполненных работ. Общая сумма похищенных денежных средств составила более 115 миллионов рублей.

Основной фигурант дела — Жарков — скончался в 2016 году при загадочных обстоятельствах. А 25 ноября Бийский городской суд провозгласил Тепловой и Литвинову приговор — четыре года лишения свободы каждому… условно с испытательным сроком пять лет.

А судит кто?

Приговор выносился за закрытыми дверями, попасть в суд местные журналисты не смогли. Для вынесения столь мягкого приговора судья Станислав Кучеревский потратил аж несколько часов. Настолько гуманное решение судьи вызвало у местных жителей недоумение. Кучеревский работает федеральным судьёй всего четыре года, а до этого был заместителем прокурора Бийска. Согласно базе судебных актов, Кучеревский специализируется на гражданских и административных делах, хотя и уголовные дела тоже рассматривал. Может быть, 37-летнему судье просто не хватило опыта?

Если бы Бийский суд не был самым гуманным в мире

Тепловой вменялась ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ — "Пособничество в растрате в особо крупном размере". Максимальное наказание по этой статье — десять лет колонии.

Но множество трудоёмких экспертиз, долгие допросы ста свидетелей и заключения специалистов так и не убедили суд. Тем более что подельники своей вины так и не признали. Разве что в части штрафа приговор был суровым — 1 миллион рублей каждому. Впрочем, на денежные счета, дорогостоящую недвижимость и автомобили фигурантов наложен арест на общую сумму 107 миллионов рублей. Судьба всего этого добра решится после вступления приговора в законную силу.

Прокуратура Бийска пока не обозначила свою позицию по делу. Согласно статистике, на такие мягкие до странного приговоры обычно подают апелляционное представление. Пойдут ли местные прокуроры против своего бывшего коллеги? Для принятия решения у них осталось десять дней. 
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Комментарии



Закон
26 ноября 2019  23:57
Алтайский депутат Ирина Теплова с подельниками похитила у государства 115 миллионов рублей, а в итоге легко отделалась, получив условный срок и штраф в один миллион.
115 миллионов украли и только два вернут. Воровать на Алтае выгодно
Алтайский депутат Ирина Теплова с подельниками похитила у государства 115 миллионов рублей, а в итоге легко отделалась, получив условный срок и штраф в один... Закон
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