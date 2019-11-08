403 килограмма санкционных груш изъято из торгового оборота самарскими таможенниками

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В ходе проверочного мероприятия на одном из складов рынка плодоовощной продукции г. Оренбурга была выявлена партия подкарантинной продукции, запрещенная к ввозу и обороту на территории Российской Федерации, а именно 31 ящик с грушами польского происхождения. Общий вес груш составил 403 кг.В ходе проверок на данную продукцию, фитосанитарные и товаросопроводительные документы, представлены не были. Подтверждением того, что ввезенная продукция произведена в Республике Польша, является маркировка на упаковке, с указанием страны происхождения.В соответствии с законодательством Российской Федерации весь товар был изъят из торгового оборота и передан Управлению Россельхохнадзора по Оренбургской области.В ноябре текущего года это уже второй случай выявления запрещенных к ввозу польских груш. Ранее, 1 ноября при проведении рейдовых мероприятий,выявлена и изъята из оборота партия груш (143 кг), происхождением Республика Польша, передает пресс-служба Самарской таможни.Фото: пресс-служба Самарской таможни