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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

403 килограмма санкционных груш изъято из торгового оборота самарскими таможенниками

8 ноября 2019 15:54
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В соответствии с законодательством Российской Федерации весь товар был изъят из торгового оборота.
Самарскими таможенниками совместно с Управлением Россельхознадзора по Оренбургской области и Оренбургской транспортной прокуратурой было изъято из торгового оборота 403 килограмма польских груш.

В ходе проверочного мероприятия на одном из складов рынка плодоовощной продукции г. Оренбурга была выявлена партия подкарантинной продукции, запрещенная к ввозу и обороту на территории Российской Федерации, а именно 31 ящик с грушами польского происхождения. Общий вес груш составил 403 кг.

В ходе проверок на данную продукцию, фитосанитарные и товаросопроводительные документы, представлены не были. Подтверждением того, что ввезенная продукция произведена в Республике Польша, является маркировка на упаковке, с указанием страны происхождения.

В соответствии с законодательством Российской Федерации весь товар был изъят из торгового оборота и передан Управлению Россельхохнадзора по Оренбургской области.

В ноябре текущего года это уже второй случай выявления запрещенных к ввозу польских груш. Ранее, 1 ноября при проведении рейдовых мероприятий,
выявлена и изъята из оборота партия груш (143 кг), происхождением Республика Польша, передает пресс-служба Самарской таможни. 


Фото:   пресс-служба Самарской таможни
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Комментарии



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