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Теплоэнергетики «Т Плюс» поздравили врачей с наступающим Новым годом

27 декабря 2020 13:19
232
Теплоэнергетики Т Плюс поздравили врачей с наступающим Новым годом

Накануне Нового года Самарский филиал «Т Плюс» направил подарки врачам-терапевтам поликлинического отделения «Самарской городской больницы №4».  Праздничные наборы получил весь штат участковых терапевтов, ведущих прием жителей Октябрьского района областного центра. Так энергетики решили отблагодарить медиков за ежедневный вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.

Помимо этого, энергетики в рамках действующей в компании грантовой программы оказали помощь «Областной детской инфекционной больнице», «Самарской городской больнице №4», «Областной клинической больнице им. В.Д. Середавина», куда были направлены средства на закупку дополнительного оснащения, обеспечение антисептиками и средствами индивидуальной защиты.  

Для «Самарской городской больницы №6» были закуплены два десятка тономеров, а для нужд «Сызранской городской центральной больницы» энергетики приобрели холодильник для хранения препаратов и вакцин, а также многофункциональное устройство.  

В ноябре и декабре компания «Т Плюс» предоставляла автомобили в пользование врачей «Самарской городской больницы №7» и «Самарской городской поликлиники №10 Советского района». Также в ноябре компания предоставила 680 комплектов горячего питания для всего медицинского персонала «Самарской городской поликлиники №1 Промышленного района». 

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