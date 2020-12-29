На вооружение Самарского филиала «Т Плюс» поступил робот для диагностики тепловых сетей

137

Филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс» проверит тепловые сети инновационным методом. Для этих целей приобретен телеуправляемый диагностический комплекс для обследования трубопроводов. Современное оборудование уже поступило в распоряжение теплоэнергетиков. В предстоящую ремонтную кампанию робот будет проверять магнитным методом контроля теплотрассы и выявлять слабые участки для последующей их замены.

Технология внутритрубной диагностики методом переменного намагничивания, разработанная питерскими инженерами, не имеет аналогов в мире. Теплоэнергетики «Т Плюс» стали одними из первых в стране, кто взял на вооружение это изобретение для диагностики повреждения на магистральных тепловых сетях.

Проверка трубопроводов роботом – дополнительный способ выявления слабых мест и дефектов, она не заменяет традиционный способ проверки сетей повышенным давлением. Однако робот позволяет обследовать участки теплотрассы без предварительной подготовки поверхности труб и вскрытия грунта, благодаря чему можно избежать больших трудностей для горожан в местах расположения проезжей части дорог и трамвайных линий.

После проверки теплосетей с помощью робота теплоэнергетики будут производить вскрытия тех участков, которые метод магнитографии определит, как изношенные. В случае подтверждения данных, будет выполнена их замена.

Энергетики постоянно работают над повышением качества диагностики повреждений, используя различные методы. В частности, в период проведения игр Чемпионата мира по футболу в 2018 году специалисты Самарского филиала «Т Плюс» проводили локальные гидравлические испытания коммуникаций в Промышленном, Кировском и Советском районах Самары с помощью опрессовочных машин. Таким способом было проверено около 142 км теплосетей областного центра.