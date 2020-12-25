Клиенты «ЭнергосбыТ Плюс» могут позаботиться о природе, поддержав акцию «Экодесант»

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Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» установил в офисах обслуживания боксы для сбора батареек. В рамках акции «Экодесант» клиенты компании могут не только отказаться от получения квитанций в бумажном виде, но и передать на утилизацию элементы питания. Сейчас контейнеры для их приема размещены по двум адресам в Самаре - Маяковского, 15 и Революционная, 101 б.

В этих центрах обслуживания любой клиент может не только получить квалифицированную консультацию, но и сдать солевые, щелочные и литиевые батарейки. В дальнейшем элементы питания будут переданы в специализированную организацию для последующей переработки. Таким образом компания предлагает клиентам внести свой вклад в сохранение окружающей среды.

Для рассылки счетов-фактур и квитанций каждый месяц требуется 90 тонн бумаги, а это более 5 тысяч деревьев, каждое из которых производит около 92 литров чистого кислорода в день. Переходя на онлайн-сервисы, каждый клиент помогает сохранить деревьям жизнь.

На сегодняшний день уже более 3 тысяч клиентов – юридических лиц, заинтересованных в сбережении природы и сохранении здоровья сотрудников, используют электронный документооборот, а также передают показания приборов учета онлайн на сайте компании. Кроме того, юридические лица могут зарегистрироваться в личном кабинете клиента, где можно проверять состояние лицевого счета, передавать показания приборов учета и всегда быть на связи с энергосбытовой компанией.