Должников об отключении теперь уведомит квитанция

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С начала 2021 года снимается мораторий на отключение должников от ресурсов. Холодное водоснабжение в многоквартирных домах не отключается, а вот остаться без канализации, если не платить за водоснабжение и водоотведение, вполне возможно.

Если раньше необходимо было лично ознакомить владельца квартиры с информацией об отключении, то сейчас на федеральном уровне признали уведомление, включённое в текст платёжного документа (квитанции), законным способом направления сообщения об ограничении или отключении от коммунальной услуги. Внимательно изучайте платежный документ с обеих сторон!

«РКС-Самара» напоминает всем самарцам, у которых есть долги за водоснабжение и водоотведение, что бригады начнут тампонировать канализацию в многоквартирных домах и отключать водоснабжение в частном секторе сразу по окончании новогодних праздников.

Фото: пресс-служба «РКС-Самара»