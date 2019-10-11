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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Звезда имени Исая Хороша открыта на Аллее славы самарского водопровода

11 октября 2019 16:58
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В ближайших планах «РКС-Самара» посвятить Исаю Хорошу специальную экспозицию в музее самарского водопровода.
Каждый год «РКС-Самара» пополняет звёздами Аллею славы, заложенную в 2016 году в год 130-летия самарского водопровода. Миссия Аллеи – восстановить историческую справедливость, не дать уйти в небытие именам героев, благодаря которым самарцы пользуются водопроводом и канализацией.

Уже увековечены имена Петра Алабина – главы Самары, при котором в 1886 году был открыт первый водопровод, Николая Зимина – автора проекта водопровода, Альфреда фон Вакано – инициатора и спонсора первой самарской канализации и Вильяма Линдлея, по чьему проекту она была построена. В 2017 году к их именам добавились звёзды Владимира Писарева и Владислава Плятнера, в 2018 году – Александра Стрелкова, который уже 35 лет возглавляет кафедру водоснабжения и водоотведения в строительном вузе Самары.

Сегодня, 11 октября состоялось открытие звезды Исая Соломоновича Хóроша. Его трудовая деятельность началась в 1913 году в Самарской городской управе в должности заведующего домовыми перемычками к городской канализации. Впоследствии Хорош принимал участие в реализации проекта общесплавной канализации Самары, разработанного Вильямом Линдлеем. Также Исай Соломонович, будучи главным инженером Водоканала, руководил строительством НФС-1 и магистральных водоводов.

В 1930-х годах Хорош организовал и возглавил кафедру «Санитарная техника» инженерно-строительного института, параллельно работая в водоканале, а в 1944 году окончательно перешёл на работу в институт, передавая свой опыт новым поколениям инженеров.

Михаил Шувалов, директор академии строительства и архитектуры при СамГТУ, выступая на открытии, рассказал, что удалось найти личное дело Исая Хороша, копии которого он торжественно передал руководству «РКС-Самара». «Это был очень грамотный инженер, неравнодушный, активный гражданин. Все, что знают и умеют сегодня выпускники нашего вуза, они знают и умеют, в том числе, благодаря Хорошу.»

«Когда смотришь на схему самарской канализации, которая была подготовлена Исаем Соломоновичем вместе с Линдлеем, получаешь настоящее удовольствие, с какой любовью она сделана, - сказал Александр Стрелков, заведующий кафедры «Водоснабжение и водоотведение» АСА СамГТУ. – Очень хорошо, что его имя теперь будет известно не только специалистам нашей отрасли, но и всем самарцам, которые продолжают пользоваться результатами его труда.»

В ближайших планах «РКС-Самара» посвятить Исаю Хорошу специальную экспозицию в музее самарского водопровода, передает пресс-служба «РКС-Самара». 



Фото:   пресс-служба «РКС-Самара»
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