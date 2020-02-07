Зима пришла в Сызрань: второй день жители 56 многоквартирных жилых домов города замерзают в своих квартирах

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Сама авария произошла вчера, 6 февраля. К ее устранению специалисты МУП «ЖЭС» приступили в 16:30. И, хотя работы были завершены в 1:00 ночи, оказалось, что в системы теплообеспечения попал воздух, который необходимо спустить. Перезапуск отопления происходит до сих пор, заставляя горожан обогревать жилье своими силами. Вопрос о том, кто оплатит им возросшие счета за электричество, остается открытым.Это уже не первая тревожная новость о состоянии коммунальной сферы Сызрани. Буквально неделю назад СМИ города сообщили о том, что основной перепродавец - МУП «ЖЭС» - вступил в завершающую стадию банкротства. Решением суда введено конкурсное производство и конкурсным управляющим назначен Игорь Телешинин, призванный завершить все процедуры и ликвидировать предприятие.Вместе с тем, у кредиторов предприятия возникают серьезные опасения относительно надежности теплоснабжения горожан. Дело в том, что господин Телешинин был назначен на пост конкурсного управляющего, несмотря на многочисленные жалобы кредиторов. Еще будучи внешним управляющим МУП «ЖЭС», он успел накопить внушительный багаж претензий со стороны ресурсоснабжающих организаций.Фото из открытых источников