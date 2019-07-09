Завершены работы по уборке мусора на территории Грушинского фестиваля

183

Важной частью организации «Груши» был своевременный вывоз твердых коммунальных отходов, ответственность за который лежала на региональном операторе по обращению с ТКО ООО «ЭкоСтройРесурс».«Вывоз твордых коммунальных отходов после Грушинского фестиваля объективно был непростой задачей, однако она выполнена: вывоз отходов проходил в рабочем порядке», — отметил директор ООО «ЭкоСтройРесурс»За несколько недель до начала фестиваля сотрудники отдела транспортирования «ЭкоСтройРесурс» провели инспектирование 9 контейнерных площадок и 58 располагающихся на них контейнеров, также заранее был заключен договор с основным организатором фестиваля, а с компаниями-перевозчиками согласован график вывоза отходов, составленный с учетом предполагаемого количества гостей мероприятий. В течение фестиваля было вывезено 174 куб. м несортированных ТКО.Кроме того, команда управления экологической безопасности регионального оператора при поддержке волонтерского движения «Вторсырье на благотворительность» организовала на фестивале два пункта приема вторичного сырья. В организации принимало участие около 15 волонтеров. Проведя минимальную сортировку образующегося у них мусора, гости фестиваля авторской песни сдавали в эти пункты пластик, бумагу, жестяную упаковку от продуктов и стекло.Все собранные фракции в ежедневном режиме забирал автомобиль, который в раздельных емкостях доставлял их на предприятие «ЭкоТек», занимающееся приемом вторичного сырья. С фестивальной поляны было вывезено более 160 кг пластика, 165 кг картона, 131 кг алюминиевых и жестяных банок, а также почти 600 кг стекла. Таким образом, собранный материал не будет подлежать захоронению на полигонах, а будет использоваться в производстве, что снижает нагрузку на окружающую среду.Минимум захоронений отходов и максимум повторного использования — главная идея «Комплексной системы обращения с ТКО», которая сегодня реализуется на территории Самарской области в рамках нацпроекта «Экология». Она предусматривает 16 мероприятий по строительству и реконструкции объектов сортировки и переработки ТКО: 3 экотехнопарка, 12 мусоросортировочных комплексов и мусороперегрузочная станция в с. Рождествено. Запланировано, что все мероприятия будут реализованы до 2024 года, передает пресс-служба облправительства.