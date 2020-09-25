Завершен монтаж новой тепломагистрали на ул.Челюскинцев в Самаре

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Специалисты «Предприятия тепловых сетей» обеспечили техническую готовность и ввели в эксплуатацию новый трубопровод по ул.Челюскинцев. Обновление участка теплосети позволит повысить качество горячего водоснабжения для потребителей Октябрьского района Самары.

Перекладка участка на ул.Челюскинцев выполнена в рамках летней ремонтной кампании «Т Плюс» в областной столице. Здесь заменено 380 м коммуникаций переменного диаметра 300-500 мм. Также построена новая тепловая камера, смонтирована запорная арматура и современные сильфонные компенсаторы, нивелирующие температурные расширения труб.

«Как и на остальных плановых объектах здесь смонтированы трубопроводы в заводской ППУ-изоляции с системой оперативного диспетчерского контроля (СОДК). Данная система может передавать информацию о состоянии объекта диспетчерам тепловых сетей. Такие трубы обладают повышенной прочностью и герметичностью, а срок их службы составляет 50 лет», - отметил исполнительный директор АО «ПТС» Максим Рябенко.

Объект перекладки отдан специализированной организации для восстановления благоустройства – высадки газона и восстановления асфальтового покрытия.