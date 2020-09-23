Защитное сооружение гражданской обороны в ЦЭВС-1 стало лучшим в Самаре. 

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Конкурсная комиссия оценивала техническое состояние и готовность к приёму укрываемых в убежищах трёх групп.

Убежище цеха эксплуатации водопроводной сети №1 (ЦЭВС-1) стало одним из лучших на смотре-конкурсе защитных сооружений гражданской обороны на территории города Самары. Конкурсная комиссия оценивала техническое состояние и готовность к приёму укрываемых в убежищах трёх групп: сооружение «РКС-Самара» заняло 1 место в группе убежищ вместимостью от 150 до 600 человек.

Убежище ЦЭВС-1 было введено в эксплуатацию 45 лет назад, в ноябре 1975 года. Помещение площадью 179 кв.метров оборудовано четырьмя гермодверями. В 2020 году был проведен капитальный ремонт: покрасили стены, обновили электрику, канализацию, водопровод и вентиляцию. Заменили лавки и лежаки.

Работы проводились не только внутри, но и снаружи. Перед входом в бомбоубежище смонтировали сигнализацию, установили прожекторы для освещения, уложили асфальтобетонное покрытие, переложили трубопроводы ливневого стока воды. Провели капитальный ремонт запасного входа. Ремонт длился чуть больше 3 месяцев силами подразделений «РКС-Самара».

Усилия не пропали даром и были высоко оценены конкурсной комиссией Администрации городского округа Самара: убежище ЦЭВС-1 заняло 1 место в своей группе.