За комфортный температурный режим внутри домов отвечают УК и ТСЖ
26 февраля 2020 15:07
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Подача теплоносителя в систему отопления ведется в строгом соответствии с температурой наружного воздуха. Однако добиться более комфортной «погоды» в доме, согласно индивидуальным запросам, сократить расход теплоносителя, и, как следствие, платежей граждан всё же можно. Процедура регулирования тепла проводится вручную сотрудниками управляющих компаний или ТСЖ по заявкам жителей, либо автоматически при наличии соответствующего оборудования в доме.
В компетенции специалистов жилищной организации - проведение регулировки теплового узла дома и настройка на экономичное потребление. Также оптимизировать энергопотребление возможно при оснащении существующего теплового узла внутри дома автоматическим оборудованием.
Установка погодозависимой автоматики сокращает энергопотребление до 30-40% в отопительный период.
Регулировочное оборудование позволяет оптимизировать температуру в помещениях, а значит, исключить «перетопы» осенью и весной. Устройствами регулировки тепла оснащены не все многоквартирные дома. Решение о приобретении и использовании такого оборудования принимается на собрании собственников. Там же определяется уровень необходимой температуры в квартирах.
«На монтаж такого комплекса сейчас можно получить до 80% компенсации из Фонда содействия реформированию ЖКХ. Любой активный председатель ТСЖ, руководитель управляющей компании, старший по дому может получить поддержку на проведение энергосберегающих мероприятий во время капитального ремонта дома», - отметил директор по продажам Самарского филиала АО «Энергосбыт Плюс» Юрий Рябов.
Наибольший результат, который отражается в счетах на оплату за тепло, дает установка оборудования погодного регулирования, замена и утепление труб горячего водоснабжения, повышение теплозащиты крыши и окон в подъездах, теплоизоляция фасадов и также уплотнение наружных входных дверей с установкой доводчиков. Затраты на любое из перечисленных мероприятий и даже весь комплекс работ по энергосбережению позволяет компенсировать реализация проекта финансовой поддержки энергоэффективного капремонта.
Все желающие могут получить консультацию по данному вопросу у сотрудников «ЭнергосбыТ Плюс» по телефону (846) 279-58-04, передает пресс-служба «ЭнергосбыТ Плюс».
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