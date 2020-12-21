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За годы работы «РКС» в Самаре расход электроэнергии снизился почти на треть

21 декабря 2020 10:04
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За годы работы РКС в Самаре расход электроэнергии снизился почти на треть. 

В тарифах на услуги предприятий водоснабжения и водоотведения значительную долю составляют затраты на электроэнергию – от 10 до 30%. Поэтому сокращение энергозатрат, повышение энергоэффективности  – одна из ключевых задач ресурсоснабжающих предприятий. 

Такая же цель стояла перед «РКС-Самара» в момент заключения договора аренды имущества МП «Самараводоканал» в 2012 году. Критериями выполнения условий договора были: снижение удельного расхода электроэнергии на водоснабжение на 15%; снижение удельного расхода электроэнергии на водоотведение на 20%. Это позволило в дальнейшем освобождающиеся средства направить на модернизацию сетей и головных сооружений. Поэтому в первую очередь в 2013-2015 годах были проведены работы, серьезно повысившие энергоэффективность всего предприятия. 

В этот период были заменены воздуходувки на городских очистных канализационных сооружениях (ГОКС), проведена реконструкция аэротенков, установлены частотно регулируемые приводы и устройства плавного пуска на насосно-фильтровальных станциях. Все это позволило справиться с поставленными задачами. Например, на ГОКС потребление электроэнергии уже к 2015 году сократилось на 38%. 

В 2020 году проведена реконструкция канализационных насосных станций (КНС):  установлено автоматическое оборудование, устройства плавного пуска, на ключевой КНС №13 установлены два частотно-регулируемых привода. Инвестиции по итогам 2020 года в мероприятия по повышению энергоэффективности «РКС-Самара» составят 77,56 миллионов рублей. 

Всего за период работы «РКС» в Самаре достигнуто снижение расхода электроэнергии на 31,7%, экономия от проведенных мероприятий составит 90 988,192 тыс.кВт*час или более 382 миллионов рублей в денежном выражении. Все освобожденные средства направляются на модернизацию городских объектов водоснабжения и водоотведения. 

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