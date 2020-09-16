За два месяца «ЭнергосбыТ Плюс» перевел на прямые договоры свыше 37 тысяч жителей Самарской области

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В августе-сентябре 2020 года на прямые договоры с АО «ЭнергосбыТ Плюс» перешли свыше 37 тысяч жителей региона. Новые клиенты уже получили первые квитанции на оплату услуг ГВС. Кроме того, они уже могут воспользоваться онлайн-сервисами компании.

Энергетики напоминают, что перевод на прямые договоры собственников жилья в многоквартирных домах - мера вынужденная. Она связана с неудовлетворительной платежной дисциплиной УК и ТСЖ. В этом случае исключение посредника делает оплату коммунальных платежей прозрачной и надежной как для жителя города, так и для поставщика услуг ГВС и отопления.

Что важно помнить собственнику жилья в МКД при переходе на прямой договор с ресурсоснабжающей компанией?

Первое: Добро пожаловать в Личный кабинет!

Для каждого нового клиента АО «ЭнергосбыТ Плюс» автоматически создается Личный кабинет. Логин и пароль от него можно найти в первой квитанции от поставщика тепловой энергии. В Личном кабинете можно оперативно узнать состояние счета, передать показания приборов учета и в целом решить большинство из возникающих вопросов.

Второе: Доверяй, но проверяй!

Вся информация о клиенте (ФИО, площадь жилого помещения, количество прописанных людей) передается от УК к РСО, однако качество предоставленной информации от УК и ТСЖ может быть достаточно низким. Поэтому следует внимательно изучить первую квитанцию, полученную от РСО. В случае неточного отражения данных, следует оперативно сообщить об этом в энергокомпанию и предоставить подтверждающие документы.

Третье: Онлайн удобнее!

Вовсе не обязательно приносить подтверждающие документы в офис обслуживания компании лично. На сайте https://samara.esplus.ru/ создано множество дистанционных сервисов, которые помогут решить любой вопрос не выходя из дома. Достаточно отправить сканы документов на почту или в форме обратной связи на главной странице сайта, и уже в следующей квитанции все данные будут актуализированы.

Четвертое: Индивидуальный расчет.

У многих новых клиентов имеются индивидуальные приборы учета ГВС. Однако при передаче данных от УК в РСО эта информация может быть не доведена или передана не полностью. Например, могут отсутствовать начальные данные (показания ИПУ на последний период, когда производилась оплата до перехода в РСО). Согласно действующему законодательству, в случае отсутствия актуальных данных о приборах учета, РСО производит начисления по нормативу. Если сложилась подобная ситуация, клиенту достаточно предоставить сведения об индивидуальном приборе учета и до 25 числа текущего месяца передать начальные и конечные показания счётчика. И в следующий период компания произведёт перерасчет.

Получить консультацию специалистов филиала «ЭнергосбыТ Плюс» также можно по телефонам (846) 957-84-00 в Самаре, (8482) 52-50-52 в Тольятти, (800) 700-10-32 в Новокуйбышевске и Сызрани, или воспользовавшись чат-ботом на официальном сайте компании, передает пресс-служба АО «ЭнергосбыТ Плюс».