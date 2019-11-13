Жителям Самарской области предложили выгодно погасить долги за тепло

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В этом году акция «В Новый год без долгов» проводится уже в четвертый раз. Ее победителями являются несколько тысяч бытовых абонентов из 16 регионов присутствия компании. Подведение итогов очередной акции состоится в феврале 2020 года.Для участия в акции «В Новый год – без долгов!» до 27 декабря 2019 года клиентам необходимо погасить имеющуюся задолженность, если она есть, в полном объеме оплатить ноябрьское начисление за тепло и внести предоплату за декабрь (вместе с ноябрьским счетом-извещением). После этого клиентам списываютпени, и они автоматически становятся участниками розыгрыша ценных призов.Подробнее с условиями акции «В Новый год – без долгов!» можно ознакомиться на официальном сайте Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» - http://samara.esplus.ru/, передает пресс-служба «Т Плюс».