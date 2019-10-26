Жителям Промышленного и Кировского районов: в связи с проведением ремонтных работ будет отключено холодное водоснабжение

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Сегодня,в связи с проведением ремонтных работ будет отключено холодное водоснабжение в границах улиц Демократическая, Г. Димитрова, Солнечная, Ташкентская.Работы проводит ООО "СамЭК" в связи с утечкой на трубопроводе диаметром 500 мм.Просим вас подготовиться к плановому отключению заранее, спланировать свои дела и отнестись с пониманием к вынужденным неудобствам, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации