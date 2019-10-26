Жителям Промышленного и Кировского районов: в связи с проведением ремонтных работ будет отключено холодное водоснабжение
26 октября 2019 12:39
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Работы проводит ООО "СамЭК" в связи с утечкой на трубопроводе диаметром 500 мм.
Работы планируется завершить в течение 6 часов.
Просим вас подготовиться к плановому отключению заранее, спланировать свои дела и отнестись с пониманием к вынужденным неудобствам, передает пресс-служба горадминистрации.
Фото: пресс-служба горадминистрации
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