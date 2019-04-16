Жители Самарской области могут оплачивать услуги по вывозу ТКО без комиссии

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Региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ЭкоСтройРесурс» заключены ряд соглашений, которые позволят гражданам оплачивать услуги без комиссии. Регоператор берёт на себя затраты по оплате комиссии, взимаемой платёжнымиорганизациями при проведении платежей за услуги по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.Граждане, получающие заработную плату или пенсию на карту ПАО «Почта Банк», уже сейчас могут без комиссии оплачивать услуги Регионального оператора через банкоматы ПАО «Почта Банк», в Почта Банк Онлайн, в Интернет-Банке «Почта Банк», а также через сотрудников отделений ПАО «Почта Банк».С 17 апреля 2019 года для потребителей услуг Регионального оператора станут доступны следующие способы безкомиссионной оплаты выставленных платежных квитанций:- Оплата через банкоматы и платёжные терминалы ПАО «Сбербанк» с использованием счета или карты;- Оплата через банкоматы и платёжные терминалы ПАО «Сбербанк» с использованием наличных средств;- Оплата через «Сбербанк-онлайн» или в мобильном приложении ПАО «Сбербанк», в том числе с использованием автоплатежа;С 1 мая 2019 года потребители смогут без комиссии оплатить услуги по обращению с ТКО на сайте Регионального оператора ООО «ЭкоСтройРесурс» www.ecostr.ru, передает пресс-служба ООО «ЭкоСтройРесурс».