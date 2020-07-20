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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Житель Тольятти оплатил долг за тепло после визита приставов

20 июля 2020 16:01
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В настоящее время в Самарской области проходит акция «Внимание, должник!».
Судебные приставы совместно со специалистами АО «ЭнергосбыТ Плюс» провели рейд по должникам Комсомольского района Тольятти. В результате один из неплательщиков, накопивший долг за тепловую энергию свыше 35 тыс. рублей, едва не лишился своего автомобиля Lada 211540. Не дожидаясь эвакуатора, горожанин дошел до ближайшего банкомата и погасил долг.

В настоящее время в Самарской области проходит акция «Внимание, должник!», в рамках которой энергетики реализуют целый спектр мероприятий, направленных на снижение задолженности клиентов компании. Одним из действенных инструментов в отношении злостных должников является конфискация автотранспортных средств. После изъятия авто, клиенту предоставляется 10 дней на полную оплату долга. В противном случае автомобиль выставляется на торги и реализуется в счет погашения долга за тепловую энергию.

Как правило, владельцы автотранспортных средств оперативно изыскивают средства и в течение нескольких дней оплачивают потребленное тепло. Жителю Тольятти хватило нескольких минут, чтобы урегулировать свои взаимоотношения с энергетиками. По словам клиента, он попросту забывал оплачивать тепло и горячую воду, а предупреждениям от энергетиков и приставов в своем почтовом ящике не придавал значения. Впредь житель Комсомольского района пообещал производить оплату коммунальных услуг в срок.

«Данная ситуация в очередной раз доказывает, что многие должники имеют возможность своевременно оплачивать услуги энергетиков, но не делают этого по различным причинам. Например, откладывая поход к банкомату «на завтра». Таким клиентам хотелось бы напомнить, что сейчас онлайн-сервисы на сайте энергокомпании samara.esplus.ru позволяют произвести оплату дистанционно, в несколько кликов», - отметил директор по продажам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Юрий Рябов.

В планах компании продолжить серию рейдов по квартирам должников в Самаре и Тольятти. Кроме того, в отношении злостных неплательщиков за тепло планируется производить аресты банковских счетов и вводить запрет на совершение сделок с недвижимостью.
 
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