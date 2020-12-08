Жильцов многоквартирных домов с нового года ждет ряд запретов

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Жильцы многоквартирных домов с января 2021 г. не смогут хранить личные вещи не только на чердаках, но и на цокольных этажах домов, сообщило агентство «Прайм» со ссылкой на эксперта рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексея Кричевского. С 1 января вступят в силу правила противопожарного режима, установленные правительством.

Также нельзя будет эксплуатировать газовые приборы, если они неисправны или не прошли техническое обслуживание. Эксперт пояснил, что, теоретически, так можно запретить использовать любую газовую плиту до ее диагностики за счет жильца квартиры.

Согласно правилам, жильцам многоквартирных домов запрещено оставлять свечи и непотушенные сигареты без присмотра на балконах и лоджиях. Решетки на окнах подвалов, по новым правилам, должны открываться. При этом пожарные могут заинтересоваться и решетками на первом этаже дома, если окна или двери указаны как аварийные выходы, отметил эксперт.

Также с января 2021 г. все аварийные и эвакуационные выходы должны открываться изнутри без ключа или иметь запорную арматуру с дистанционной разблокировкой. По словам Кричевского, в новых правилах нет принципиальных изменений для жильцов. Людям, которые живут в домах, введенных в эксплуатацию меньше 20 лет назад, беспокоиться не стоит, сообщают Ведомости.