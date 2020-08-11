ЖКХ Сызрани становится прозрачнее

С 1 июля 2020 года энергокомпания «Т Плюс» взяла на себя обязательства и по обеспечению жителей юго-запада Сызрани горячим водоснабжением, придя на смену МУП «ЖЭС». Как результат, порядка 30 000 потребителей теперь получают услуги отопления и горячего водоснабжения без посредников, а значит, все платежи горожан за эти коммунальные услуги точно дойдут до энергокомпании.
С декабря 2019 года жителям юго-запада Сызрани услуги по отоплению предоставляет ПАО «Т Плюс», а с 1 июля 2020 года энергокомпания взяла на себя обязательства и по обеспечению сызранцев горячим водоснабжением. Ранее горячую воду горожанам поставляло МУП «ЖЭС». В связи с этим в августе клиентам «Т Плюс» была выставлена первая квитанция со строчкой «Горячее водоснабжение» за июль.
Об особенностях переходного периода, первых квитанциях и актуальных онлайн-сервисах нам рассказал директор по продажам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Юрий Рябов.
- Юрий Вячеславович, в первых числах августа жители юго-западной части города получили сразу две квитанции за горячее водоснабжение? Это ошибка или нужно оплачивать обе квитанции?
- В августе сызранцы получили квитанции за ГВС не только от «Т Плюс», но и от МУП «ЖЭС». Дело в том, что клиентам, которые передавали показания приборов учета, муниципальное предприятие выставляло платежные документы на месяц позже. Т.е. сейчас выставлены квитанции за июнь, в то время, как «Т Плюс» разослал платежные документы за июль. Только в этом месяце необходимо оплатить оба документа.
- В последующем будет одна квитанция от энергокомпании или две?
- В нашу квитанцию за отопление добавится строка «Горячее водоснабжение», а из следующих квитанций МУП «ЖЭС» эта строчка исчезнет. И далее жители юго-запада будут получать одну квитанцию от «Т Плюс» за отопление и ГВС. К слову, платежные документы от МУП «ЖЭС» будут продолжать приходить тем горожанам, кто имеет задолженность за ГВС перед этим предприятием.
- Не все жители успели сориентироваться и вовремя подать данные своих приборов учета ГВС. Стоит ли спешить в офис обслуживания компании и оформлять перерасчет
?
- В личном посещении офиса обслуживания в настоящее время нет необходимости. Все необходимые данные были переданы от МУП «ЖЭС», в том числе, показания приборов учета. Данные по лицевым счетам были у нас и ранее, по ним мы выставляли квитанцию по отоплению. Сейчас потребителям важнее проверить данные приборов учета в квитанции по начальным и конечным показаниям. Если будут какие-то несоответствия, то можно обратиться к нам, в том числе по удаленным каналам: через сайт или электронную почту.
Что делать тем клиентам, кому расчет будет сделан по нормативу, т.е. не будут учтены индивидуальные счетчики?
- Тем, кто не успел подать показания счетчиков в прошлом месяце, переживать не стоит. Им достаточно до 25 августа сдать свои текущие показания. Затем мы сделаем перерасчет сразу за два месяца: июль и август.
- Какие онлайн-сервисы доступны сегодня клиентам энергокомпании в Сызрани?
- Весной 2020 года энергокомпания разработала и реализовала на официальном сайте https://samara.esplus.ru/ множество дистанционных сервисов, призванных обезопасить взаимодействие жителей региона с поставщиком услуг отопления и горячего водоснабжения. На данный момент каждый клиент АО «ЭнергосбыТ Плюс» может в онлайн режиме передать показания приборов учета ГВС, узнать свою задолженность за тепловую энергию, направить вопрос по начислениям, получить консультацию специалистов.
- В случае, если у жителя истек срок поверки прибора учета ГВС, куда ему нужно обращаться?
- Согласно постановлению Правительства РФ, срок поверки приборов учета из-за пандемии продлен до 1 января 2021 года. До этого периода они действуют. Соответственно, необходимости срочно обращаться по этому поводу нет. Лучше это сделать чуть позже. До конца года еще достаточно времени у всех.
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Для тех, у кого еще остались вопросы, работают телефоны контакт-центра: 8 (800) 700-10-32 (для физических лиц) и 8 (800) 600-03-90 (для компаний и организаций).
Как жителям удаленно подать показания счетчиков:
- в личном кабинете сайта «Квартплата 24»;
- на сайте https://samara.esplus.ru/
(форма без регистрации);
- по электронной почте ipugvs-syz@esplus.ru;
- через специальные ящики, установленные на жилых домах.
Ящики для приема показаний индивидуальных приборов учета ГВС располагаются по нескольким адресам:
- пр. 50 лет Октября, 54 (на торце дома);
– пр. 50 лет Октября, 2А (со стороны подъездов);
- ул. Лазо, 25 (со стороны подъездов);
- ул. Ломоносова, 2 (со стороны подъездов), передает пресс-служба АО «ЭнергосбыТ Плюс».
Фото: пресс-служба АО «ЭнергосбыТ Плюс
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