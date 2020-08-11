ЖКХ Сызрани становится прозрачнее

Я нашел ошибку
Главные новости:
В ходе разговора был подведен итог проведенной совместной работы за последние годы и намечены очередные задачи на ближайший период.
Ветераны встретились с новым военным комиссаром Самарской области
Под сотрудничеством подразумевается – организация мероприятий, направленных на развитие и совершенствование военно-патриотической, духовно-нравственной и культурно-массовой работы.
Между военным комиссариатом СО и регштабом «Юнармии» подписано соглашение о сотрудничестве
Цель - переход на безбумажную технологию работы с гражданами и организациями и, как следствие, расширение форм и методов взаимодействия с клиентами.
В Красноярском районе открылся цифровой центр занятости
На учении расчеты ОТРК «Искандер» отработают действия по заряжанию пусковой установки, оборудование и маскировку стартовых позиций, их топогеодезическую привязку к местности.
Ракетные комплексы «Искандер» перебазированы на полигон в Оренбургской области в ходе учения
В этом году «Диктант Победы» будет особенным. Кроме 20 общих вопросов для всех регионов, добавятся 5 вопросов, которые будут посвящены истории Куйбышева - запасной столицы.
«Диктант Победы» в Самаре напишут более 50 тысяч человек
В Кисловодске завершился крупнейший форум региональных СМИ – это фестивали телевизионных фильмов и программ, радио и прессы, объединенные под общим брендом «Моя провинция»
Проекты радиостанции и телеканала «Губерния» признали лучшими на всероссийском фестивале «Моя провинция»
Женщина назвала это самостоятельным решением. В штабе Тихановской заявили, что у нее не было выбора.
Тихановская объяснила свой отъезд из Белоруссии. Видео
Жители принимали активное участие в создании проекта благоустройства и сами решали что должно появиться в их дворе.
В Ленинском районе Самары по нацпроекту «Жилье и городская среда» благоустроят 8 дворов
Самара  +24 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.15
-0.63
EUR 85.92
-0.91
Об агентстве О редакции Реклама на сайте
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Мероприятия
В Самарской области дан старт акции «Телефон фронтовикам»
В Тольятти поздравили золотых выпускников
В Художественном музее состоится открытие выставки «Души цвета покажем»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

ЖКХ Сызрани становится прозрачнее

11 августа 2020 16:12
152
С 1 июля энергокомпания «Т Плюс» взяла на себя обязательства и по обеспечению жителей юго-запада Сызрани горячим водоснабжением, придя на смену МУП «ЖЭС».
С 1 июля 2020 года энергокомпания «Т Плюс» взяла на себя обязательства и по обеспечению жителей юго-запада Сызрани горячим водоснабжением, придя на смену МУП «ЖЭС». Как результат, порядка 30 000 потребителей теперь получают услуги отопления и горячего водоснабжения без посредников, а значит, все платежи горожан за эти коммунальные услуги точно дойдут до энергокомпании.

С декабря 2019 года жителям юго-запада Сызрани услуги по отоплению предоставляет ПАО «Т Плюс», а с 1 июля 2020 года энергокомпания взяла на себя обязательства и по обеспечению сызранцев горячим водоснабжением. Ранее горячую воду горожанам поставляло МУП «ЖЭС». В связи с этим в августе клиентам «Т Плюс» была выставлена первая квитанция со строчкой «Горячее водоснабжение» за июль.

Об особенностях переходного периода, первых квитанциях и актуальных онлайн-сервисах нам рассказал директор по продажам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Юрий Рябов.

- Юрий Вячеславович, в первых числах августа жители юго-западной части города получили сразу две квитанции за горячее водоснабжение? Это ошибка или нужно оплачивать обе квитанции?

- В августе сызранцы получили квитанции за ГВС не только от «Т Плюс», но и от МУП «ЖЭС». Дело в том, что клиентам, которые передавали показания приборов учета, муниципальное предприятие выставляло платежные документы на месяц позже. Т.е. сейчас выставлены квитанции за июнь, в то время, как «Т Плюс» разослал платежные документы за июль. Только в этом месяце необходимо оплатить оба документа.

- В последующем будет одна квитанция от энергокомпании или две?

- В нашу квитанцию за отопление добавится строка «Горячее водоснабжение», а из следующих квитанций МУП «ЖЭС» эта строчка исчезнет. И далее жители юго-запада будут получать одну квитанцию от «Т Плюс» за отопление и ГВС. К слову, платежные документы от МУП «ЖЭС» будут продолжать приходить тем горожанам, кто имеет задолженность за ГВС перед этим предприятием.

- Не все жители успели сориентироваться и вовремя подать данные своих приборов учета ГВС. Стоит ли спешить в офис обслуживания компании и оформлять перерасчет?

- В личном посещении офиса обслуживания в настоящее время нет необходимости. Все необходимые данные были переданы от МУП «ЖЭС», в том числе, показания приборов учета. Данные по лицевым счетам были у нас и ранее, по ним мы выставляли квитанцию по отоплению. Сейчас потребителям важнее проверить данные приборов учета в квитанции по начальным и конечным показаниям. Если будут какие-то несоответствия, то можно обратиться к нам, в том числе по удаленным каналам: через сайт или электронную почту.

Что делать тем клиентам, кому расчет будет сделан по нормативу, т.е. не будут учтены индивидуальные счетчики?

- Тем, кто не успел подать показания счетчиков в прошлом месяце, переживать не стоит. Им достаточно до 25 августа сдать свои текущие показания. Затем мы сделаем перерасчет сразу за два месяца: июль и август.

- Какие онлайн-сервисы доступны сегодня клиентам энергокомпании в Сызрани?

- Весной 2020 года энергокомпания разработала и реализовала на официальном сайте https://samara.esplus.ru/ множество дистанционных сервисов, призванных обезопасить взаимодействие жителей региона с поставщиком услуг отопления и горячего водоснабжения. На данный момент каждый клиент АО «ЭнергосбыТ Плюс» может в онлайн режиме передать показания приборов учета ГВС, узнать свою задолженность за тепловую энергию, направить вопрос по начислениям, получить консультацию специалистов.

- В случае, если у жителя истек срок поверки прибора учета ГВС, куда ему нужно обращаться?

- Согласно постановлению Правительства РФ, срок поверки приборов учета из-за пандемии продлен до 1 января 2021 года. До этого периода они действуют. Соответственно, необходимости срочно обращаться по этому поводу нет. Лучше это сделать чуть позже. До конца года еще достаточно времени у всех.

***
Для тех, у кого еще остались вопросы, работают телефоны контакт-центра: 8 (800) 700-10-32 (для физических лиц) и 8 (800) 600-03-90 (для компаний и организаций).

Как жителям удаленно подать показания счетчиков:

- в личном кабинете сайта «Квартплата 24»;
- на сайте https://samara.esplus.ru/ (форма без регистрации);
- по электронной почте ipugvs-syz@esplus.ru;
- через специальные ящики, установленные на жилых домах.
Ящики для приема показаний индивидуальных приборов учета ГВС располагаются по нескольким адресам:
- пр. 50 лет Октября, 54 (на торце дома);
– пр. 50 лет Октября, 2А (со стороны подъездов);
- ул. Лазо, 25 (со стороны подъездов);
- ул. Ломоносова, 2 (со стороны подъездов), передает пресс-служба АО «ЭнергосбыТ Плюс».



Фото:    пресс-служба АО «ЭнергосбыТ Плюс
 
версия для печати

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Благоустройство региона
11 августа 2020  17:33
Жители принимали активное участие в создании проекта благоустройства и сами решали что должно появиться в их дворе.
В Ленинском районе Самары по нацпроекту «Жилье и городская среда» благоустроят 8 дворов
Жители принимали активное участие в создании проекта благоустройства и сами решали что должно появиться в их дворе.   Благоустройство региона
136
11 августа 2020  17:12
Работы проходят ускоренными темпами и к началу сентября благоустройство территории должно быть полностью завершено.
В Самаре благоустраивают аллею на пересечении улиц Ново-Вокзальной и Стара-Загоры
Работы проходят ускоренными темпами и к началу сентября благоустройство территории должно быть полностью завершено.  Благоустройство региона
123
7 августа 2020  13:34
В Самаре обсудили шорт-лист мест для установки памятной стелы «Самара - город трудовой доблести»
В Самаре обсудили шорт-лист мест для установки памятной стелы «Самара - город трудовой доблести»
 На первом этапе обсуждения жители Самары проявили высокую активность. Более 12 тысяч человек предложили свыше 100 мест возможного размещения стелы. Благоустройство региона
536
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
14 мая 2020  19:42
Как правильно сделать влажную уборку
Как правильно сделать влажную уборку
 Влажная уборка – обязательная процедура, которую доктора рекомендуют делать раз в неделю в квартире. Однако, если вместе со взрослыми проживают дети,... Капитальный ремонт в Самаре
2895
23 апреля 2020  07:51
Ландшафтный дизайн и озеленение: основные принципы и особенности
Ландшафтный дизайн и озеленение: основные принципы и особенности
  С чего начать благоустройство приусадебного участка? Необходимо разработать план и реализовать его с учетом особенностей своего участка. Капитальный ремонт в Самаре
1519
24 марта 2020  19:03
Как ухаживать за суккулентами, и выращивать их в домашних условиях?
Как ухаживать за суккулентами, и выращивать их в домашних условиях?
 Рассказываем о растениях суккулетах, как выращивать и ухаживать за ними в домашних условиях. Капитальный ремонт в Самаре
1541
Весь список
Всё в Дом
13 апреля 2020  22:34
Автополив и его главные преимущества
 Психологи и эзотерики утверждают, что зеленый цвет - символ богатства и процветания. Яркий цвет сочной зелени ухоженного иного газ она станет для Вас не просто... Всё в Дом
3146
25 марта 2020  10:48
Фарфоровые тарелки ручной работы в интерьере
Фарфоровые тарелки ручной работы в интерьере
 Авторский интерьер невозможно себе представить без утонченных и неповторимых вещей, аксессуаров и стильных элементов декора.  Всё в Дом
982
6 марта 2020  12:14
Как правильно выбрать деревянную кровать
 Порой при обустройстве спальни хочется опустить руки: кроватей слишком много, а нужна всего одна.  Всё в Дом
1768
Весь список
ЖКХ
11 августа 2020  16:12
С 1 июля энергокомпания «Т Плюс» взяла на себя обязательства и по обеспечению жителей юго-запада Сызрани горячим водоснабжением, придя на смену МУП «ЖЭС».
ЖКХ Сызрани становится прозрачнее
С 1 июля энергокомпания «Т Плюс» взяла на себя обязательства и по обеспечению жителей юго-запада Сызрани горячим водоснабжением, придя на смену МУП... ЖКХ
151
10 августа 2020  15:40
Показания приборов учёта лучше всего подавать ежемесячно, в одно и то же время.
Чтобы не платить больше, чем потребили: 6 способов передать показания приборов учёта водоснабжения
Показания приборов учёта лучше всего подавать ежемесячно, в одно и то же время.  ЖКХ
391
10 августа 2020  14:41
Организации и собственники нежилых помещений региона могут воспользоваться удобным сервисом передачи показаний приборов учета ГВС на сайте Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».
«ЭнергосбыТ Плюс» упростил передачу показаний приборов учета для юридических лиц
Организации и собственники нежилых помещений региона могут воспользоваться удобным сервисом передачи показаний приборов учета ГВС на сайте Самарского филиала... ЖКХ
439
Весь список

Экология
6 августа 2020  10:29
Богомолы атаковали Самару
Богомолы атаковали Самару
Жители региона все чаще сталкиваются с хищными насекомыми. Экология
476
5 августа 2020  11:15
Неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Тольятти
Неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Тольятти
 Они сохранятся до вечера. Экология
445
4 августа 2020  14:47
В Самарской области объявлен желтый уровень опасности
В Самарской области объявлен желтый уровень опасности
 В период с 5 по 7 августа в дневные часы местами по Самарской области ожидается жара 30-33 С. Экология
810
Весь список

Видео
11 августа 2020  13:16
Николай Ренц: "Осенью нам предстоит эпидемия гриппа тех штаммов, с которыми мы не сталкивались"
Николай Ренц: "Осенью нам предстоит эпидемия гриппа тех штаммов, с которыми мы не сталкивались"
 Николай Ренц призвал жителей региона ответственно отнестись к вопросу вакцинации.
Здравоохранение
205
5 августа 2020  13:52
В Самарской области сотрудники ГИБДД ночью догоняли пьяного за рулем
В Самарской области сотрудники ГИБДД ночью догоняли пьяного за рулем
  В ходе установления личности выяснилось, что водитель ранее был привлечен к административной и уголовной ответственности за аналогичные правонарушения.
Происшествия
894
5 августа 2020  09:36
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
Председатель Совета директоров клуба Александр Фетисов дал интервью самарским СМИ.
Спорт в регионе
1177
4 августа 2020  11:45
Николай Ренц сообщил о начале массовой вакцинации населения Самарской области
Николай Ренц сообщил о начале массовой вакцинации населения Самарской области
  Это основная мера, которая поможет избежать заражения и тяжелого течения инфекционного заболевания.
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
740
3 августа 2020  10:20
В Перми подростки спасли собаку, которая не могла выбраться из реки
В Перми подростки спасли собаку, которая не могла выбраться из реки
 В комментариях пользователи называют юных спасателей молодцами.
Происшествия
785
28 июля 2020  12:42
Глава информационного центра при областном оперштабе по COVID-19 выступил с очередным обращением к жителям.
Глава информационного центра при областном оперштабе по COVID-19 выступил с очередным обращением к жителям
  По его словам, в регионе заболеваемость коронавирусом не просто стабилизируется - заметна тенденция к ее снижению. 
Здравоохранение
13373
Весь список

Фоторепортажи
9 августа 2020  18:54
День физкультурника у Самара Арены: фото как это было На Последней миле около стадиона «Самара Арена» была организована спортивно-интерактивная зона.
День физкультурника у Самара Арены: как это было ФОТО
 На Последней миле около стадиона была организована спортивно-интерактивная зона.
Спорт в регионе
568
24 июня 2020  14:06
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
Он стал единственным в ПФО.
75 лет ПОБЕДЫ
2776
1 марта 2020  15:38
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева.
Культура
4176
21 февраля 2020  12:33
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля.
Культура
3605
16 февраля 2020  13:10
В Самарской области
В Самарской области "Жемчужина Поволжья" собрала танцоров из 27 регионов
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций.
Спорт в регионе
4582
9 февраля 2020  15:30
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка Уши Лапы Хвост
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка «Уши Лапы Хвост»
Сегодня она будет работать до 19:00.
Социум
4693
Весь список

В центре внимания
Экспортно ориентированным предприятиям региона окажут дополнительную поддержку
11 августа 2020  12:17 
Экспортно ориентированным предприятиям региона окажут дополнительную поддержку
 От активности предприятий, от нашей помощи им сейчас зависит, в том числе, и распределение сил на мировом рынке. Экономика региона
232
В Самарской области разрешили проводить концерты и спектакли
11 августа 2020  10:27 
В Самарской области разрешили проводить концерты и спектакли
В августе смогут начать работу театры и концертные залы. Кассы начнут работать с 12-го числа. Социум
343
Пополнять транспортные карты наличными опять можно
11 августа 2020  09:47 
Пополнять транспортные карты наличными опять можно
 Уже сегодня пополнить карту наличными средствами можно во всех пунктах единого оператора, указанных на официальном сайте Транспорт
255
Детские сады возобновят работу в полном объеме с конца августа
11 августа 2020  09:41 
Детские сады возобновят работу в полном объеме с конца августа
 На заседании оперативного штаба Самарской области по борьбе с распространением COVID-19 был рассмотрен вопрос работы детских садов. Социум
281
Участники штаба отметили, что эпидемиологическая обстановка в регионе стабилизируется, но, нужно продолжать контроль за соблюдением масочного режима.
10 августа 2020  20:45 
Дмитрий Азаров провел очередное заседание регионального оперативного штаба
Участники штаба отметили, что эпидемиологическая обстановка в регионе стабилизируется, но, нужно продолжать контроль за соблюдением масочного режима. Политика региона
450
Весь список
Акценты
Цель - переход на безбумажную технологию работы с гражданами и организациями и, как следствие, расширение форм и методов взаимодействия с клиентами.
11 августа 2020  18:19 
В Красноярском районе открылся цифровой центр занятости
Цель - переход на безбумажную технологию работы с гражданами и организациями и, как следствие, расширение форм и методов взаимодействия с клиентами.   Социум
100
Экспортно ориентированным предприятиям региона окажут дополнительную поддержку
11 августа 2020  12:17 
Экспортно ориентированным предприятиям региона окажут дополнительную поддержку
 От активности предприятий, от нашей помощи им сейчас зависит, в том числе, и распределение сил на мировом рынке. Экономика региона
232
Участники штаба отметили, что эпидемиологическая обстановка в регионе стабилизируется, но, нужно продолжать контроль за соблюдением масочного режима.
10 августа 2020  20:45 
Дмитрий Азаров провел очередное заседание регионального оперативного штаба
Участники штаба отметили, что эпидемиологическая обстановка в регионе стабилизируется, но, нужно продолжать контроль за соблюдением масочного режима. Политика региона
450
Весь список
Прямая речь/Интервью
8 августа 2020  20:47 
Игорь Осинькин: "Игра для нас не сложилась, не получилась"
"Видимо, мы недостаточно поняли, что такое ФНЛ. Это лига, где команды не прощают ошибок. "  Спорт в регионе
1067
Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе
6 августа 2020  15:11 
Главный тренер "Крыльев" Игорь Осинькин: Я увидел много людей, по-настоящему любящих клуб
Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе "Крыльев Советов".  Спорт в регионе
997
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
5 августа 2020  09:36 
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
Председатель Совета директоров клуба Александр Фетисов дал интервью самарским СМИ.
Спорт в регионе
1175
Весь список
Новости Тольятти
10 августа 2020  15:07
С 10 августа владельцам всех моделей LADA предлагаются специальные условия постгарантийного обслуживания.
LADA+1: новая программа постгарантийного обслуживания
С 10 августа владельцам всех моделей LADA предлагаются специальные условия постгарантийного обслуживания.   Новости Тольятти
480
10 августа 2020  13:13
В Тольятти проходят бесплатные тренировки и турниры по диск-гольфу.
В Тольятти проходят бесплатные тренировки и турниры по диск-гольфу
 Поучаствовать могут все желающие в возрасте от 14 лет.  Новости Тольятти
441
7 августа 2020  15:40
Теперь с помощью КИМ-1200 можно проводить измерение зубчатых колес, шлиц и реек.
Региональный центр инжиниринга представил уникальный измерительный прибор КИМ-1200
Теперь с помощью КИМ-1200 можно проводить измерение зубчатых колес, шлиц и реек.  Новости Тольятти
882
Весь список