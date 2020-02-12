Выпили вместе воды: два дня насосно-фильтровальная станция №2 в Студёном овраге принимала гостей
12 февраля 2020 16:58
137
В среду гостями станции стали депутаты Думы городского округа Самара Сергей Рязанов, Анатолий Рагимов, Дмитрий Квашин, Вячеслав Звягинцев и Павел Чумак.
Такой интерес властных структур к деятельности предприятия вызван повышенной цветностью воды в Волге и необходимостью более тщательной подготовки питьевой воды для города.
Доказано, что повышенная цветность – явление природное, вызванное гидрометеорологическими особенностями зимы 2019/2020 года. Осеннее и, что особенно важно, зимнее половодье вызвало значительное увеличение цветности воды. Обычно этот показатель в Волге не превышает 20 градусов, сейчас же он достигает 68. В водопроводную сеть после 8 ступеней очистки холодная вода подаётся с цветностью около 20 градусов (СанПиН устанавливает норматив цветности для обычных условий в 20 градусов, для условий нынешней зимы Роспотребнадзор по Самарской области установил норматив в 30 градусов, что предусмотрено СанПиН).
Главный управляющий директор «РКС-Самара» Владимир Бирюков и специалисты, отвечающие за водоподготовку, познакомили гостей с этапами подъёма и очистки воды из Волги, показали современную лабораторию, в которой рассчитываются дозы реагентов и коагулянтов, ежечасно делаются анализы воды, продемонстрировали работу контактных осветлителей. Также они ответили на все вопросы чиновников, депутатов и активных жителей Самары.
Холодная вода сейчас подаётся с небольшим жёлтым оттенком, который не влияет на здоровье людей и соответствует 20 - 24 градусам цветности. Водопроводная вода, подготовленная в соответствии с технологическими и санитарными требованиями, даже при повышенной цветности является безопасной для здоровья человека и может использоваться в питьевых целях.
В завершении экскурсии гости без опасения выпили по стакану воды – той самой, которая подается в городскую водопроводную распределительную сеть, передает пресс-служба «РКС-Самара».
Фото: пресс-служба «РКС-Самара»
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
12 февраля 2020 20:42
В районе улицы Утевской подрядная организация начала работы по подготовке основания подпорной стены будущей транспортной развязки. Благоустройство региона
68
12 февраля 2020 18:56
Убрали арку и вывеску незаконного кафе «Рахиб». Благоустройство региона
125
12 февраля 2020 17:11
Дмитрий Азаров поставил подрядчику жёсткие сроки - завершить все необходимые работы до 15 февраля Благоустройство региона
129
Капитальный ремонт в Самаре
11 февраля 2020 18:01
Когда в доме есть ковры – хозяева безусловно счастливы, ведь это всегда красиво, удобно и тепло. Но появление на напольных покрытиях глубоких, трудно... Капитальный ремонт в Самаре
72
6 февраля 2020 20:27
Решили купить диван? А знаете ли вы, что цвет и форма дивана должны соответствовать интерьеру помещения? Капитальный ремонт в Самаре
231
22 января 2020 07:43
Концепция штор в рулоне выполнена просто: пользователь тянет за цепочку, и тогда все основание наматывается в ось. Капитальный ремонт в Самаре
541
Всё в Дом
7 февраля 2020 15:56Мясорубка электрическая. Обзор лучших моделей
Возможно, вы видели новости о наполнителях и консервантах в уже готовом фарше. Многие задаются вопросом о количестве и типе химикатов. Всё в Дом
191
5 февраля 2020 23:13Как выбрать массажное кресло
Для того, чтобы можно было расслабиться, отдохнуть, получить удовольствие и ползу для здоровья, многие приобретают массажное кресло. И к выбору следует... Всё в Дом
104
27 января 2020 22:36Услуги по ремонту стиральных машин и бытовой техники
Ситуации, когда могут возникнуть поломки в вашей стиральной машине, обычно происходят в самый непредвиденный момент. Всё в Дом
357
ЖКХ
12 февраля 2020 16:58
Такой интерес властных структур к деятельности предприятия вызван повышенной цветностью воды в Волге и необходимостью более тщательной подготовки питьевой... ЖКХ
135
12 февраля 2020 14:21
«РКС-Самара» подвели итоги программы «Бережливое производство». ЖКХ
161
12 февраля 2020 11:54
В ходе работ было реализовано уникальное техническое решение. ЖКХ
168
Экология
11 февраля 2020 09:29
В краеведческом музее г. Тольятти состоялось подведение итогов шестого областного фотоконкурса «Большой год-2019». Экология
215
7 февраля 2020 13:49
Соответствующее распоряжение подписал губернатор Самарской области. Экология
303
4 февраля 2020 12:49
В последний раз аномалия была зафиксирована в 1980 и 2015 годах. Экология
387
Видео
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
649
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
2552
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
989
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
2060
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1583
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
1174
Фоторепортажи
9 февраля 2020 15:30
Сегодня она будет работать до 19:00. Социум
414
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
1183
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1676
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1688
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
2013
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
3138
Мероприятия