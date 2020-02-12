Выпили вместе воды: два дня насосно-фильтровальная станция №2 в Студёном овраге принимала гостей

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В среду гостями станции стали депутаты Думы городского округа Самара Сергей Рязанов, Анатолий Рагимов, Дмитрий Квашин, Вячеслав Звягинцев и Павел Чумак.Такой интерес властных структур к деятельности предприятия вызван повышенной цветностью воды в Волге и необходимостью более тщательной подготовки питьевой воды для города.Доказано, что повышенная цветность – явление природное, вызванное гидрометеорологическими особенностями зимы 2019/2020 года. Осеннее и, что особенно важно, зимнее половодье вызвало значительное увеличение цветности воды. Обычно этот показатель в Волге не превышает 20 градусов, сейчас же он достигает 68. В водопроводную сеть после 8 ступеней очистки холодная вода подаётся с цветностью около 20 градусов (СанПиН устанавливает норматив цветности для обычных условий в 20 градусов, для условий нынешней зимы Роспотребнадзор по Самарской области установил норматив в 30 градусов, что предусмотрено СанПиН).Главный управляющий директор «РКС-Самара» Владимир Бирюков и специалисты, отвечающие за водоподготовку, познакомили гостей с этапами подъёма и очистки воды из Волги, показали современную лабораторию, в которой рассчитываются дозы реагентов и коагулянтов, ежечасно делаются анализы воды, продемонстрировали работу контактных осветлителей. Также они ответили на все вопросы чиновников, депутатов и активных жителей Самары.Холодная вода сейчас подаётся с небольшим жёлтым оттенком, который не влияет на здоровье людей и соответствует 20 - 24 градусам цветности. Водопроводная вода, подготовленная в соответствии с технологическими и санитарными требованиями, даже при повышенной цветности является безопасной для здоровья человека и может использоваться в питьевых целях.В завершении экскурсии гости без опасения выпили по стакану воды – той самой, которая подается в городскую водопроводную распределительную сеть, передает пресс-служба «РКС-Самара».Фото: пресс-служба «РКС-Самара»