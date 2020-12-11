Все офисы обслуживания «ЭнергосбыТ Плюс» оснащены системой электронной очереди

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АО «ЭнергосбыТ Плюс» завершил установку системы электронной очереди во всех офисах обслуживания в Самарской области. Новое оборудование повысит оперативность и качество обслуживания клиентов энергокомпании во всех городах присутствия.

На сегодняшний день в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани открыты 11 офисов АО «ЭнергосбыТ Плюс». В рамках повышения качества обслуживания клиентов в декабре 2020 года были установлены 4 терминала электронной очереди в трех городах, а также выполнена замена имеющихся терминалов на новые в двух самарских офисах обслуживания. В результате сегодня посетители любого представительства АО «ЭнергосбыТ Плюс» в регионе начинают свой визит с персонификации своего обращения в компанию.

«Как театр начинается с вешалки, так и любой офис обслуживания начинается с электронной очереди. Оснащение всех наших клиентских центров этой системой автоматизации позволит значительно оптимизировать работу операционного персонала на местах и сделает короткое ожидание в офисах комфортным для горожан», - поделился директор по продажам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Юрий Рябов.

Терминалы электронной очереди существенно облегчают навигацию клиентов в офисах обслуживания. В частности, клиентам АО «ЭнергосбыТ Плюс» предлагается выбрать одну из четырех опций: консультация специалиста; получение справки; внесение изменений в личный счет и открытие/переоформление личного счета.

Для удобства клиентов энергетики также разработали календарь загруженности офисов. Так, с 1 по 8 и с 20 по 31 число каждого месяца – дни, оптимальные для посещения центров обслуживания. В период с 9 по 19 число время ожидания в очереди может превышать 1 час. В это время лучше всего связаться со специалистами компании через онлайн сервисы. Передать показания и проверить состояние счета жители региона могут в любое удобное время в течение месяца с помощью личного кабинета компании на сайте samara.esplus.ru.

Справка НИАСам

АО «ЭнергосбыТ Плюс» – объединенная энергосбытовая компания Группы "Т Плюс" с сетью из 14 региональных филиалов на территории Российской Федерации. Компания обслуживает более 120 тысяч организаций и более 3,4 миллиона домохозяйств. Компания имеет статус гарантирующего поставщика на территориях Свердловской, Кировской, Ивановской, Оренбургской областей и Удмуртской Республики, что означает обязанность обеспечения электроэнергией любого обратившегося к ней жителя или предприятия.

Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» является платежным агентом Группы «Т Плюс» на территории Самарской области. Филиал обслуживает в общей сложности более 13 тысяч юридических лиц и свыше 553 тысяч физических лиц.