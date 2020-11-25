Все инвестиционные проекты «РКС-Самара» рассчитаны на годы вперед

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В июле 2019 года, продолжая развивать государственно-частное партнерство, администрация области и города и «РКС-Самара» подписали концессионное соглашение в отношении объектов систем холодного водоснабжения и водоотведения Самары. Подписание данного документа предусматривает реализацию грандиозной инвестиционной программы до 2047 года. Объем финансовых потребностей на первый этап ее реализации, в 2019-2023 годах, составил 4 млрд.534 млн.рублей (без НДС). Долгосрочная инвестиционная программа обеспечивалась утверждением долгосрочного тарифа, в котором по годам был установлен тариф на услуги водоснабжения и водоотведения. Согласно этим документам в 2021 и в 2022 годах тариф составит 104% к предыдущему году.

Такая финансовая модель показывает всё: какие результаты будут получены, что необходимо сделать, каких вложений требуют проекты, как меняется абонентская плата, в зависимости от объемов проводимых работ. Это обеспечивает последовательную работу компании, динамичное развитие всей системы водоснабжения и водоотведения города.

Многие особо важные и значимые проекты, которые реализуются «РКС-Самара», рассчитаны на несколько лет. Например, автоматизация насосных станций, модернизация оборудования станций водоподготовки и городских канализационных сооружений, канализационных коллекторов в Куйбышевском районе и многое другое. Сейчас идет активная работа по подведению сетей в Орлов Овраг для многодетных семей; строительство двух водоводов в п.Управленческий, которые принесут людям мягкую волжскую воду; проектирование двух водоводов в Куйбышевский район, которые решат проблему жесткой воды. Реализация этих проектов до конца 2022 года предусмотрена долгосрочным тарифом +4% ежегодно.

В период с 2012 до конца 2020 года «РКС-Самара» реализовали мероприятия инвестиционной и производственной программ на сумму более 7 миллиардов рублей. Только в 2020 году будут выполнены работы на сумму почти 1,5 миллиарда рублей.

Установленный долгосрочный тариф +4% – это тариф развития, продуманный и рассчитанный на модернизацию всей городской системы водоснабжения и водоотведения. Кроме того, это спокойствие жителей, которые знают, как именно в ближайшие годы будет меняться тариф и могут планировать свой бюджет.

«РКС-Самара» рассчитывает на то, что соглашение будет и дальше выполняться сторонами в интересах всего города.