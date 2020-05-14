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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Временное ограничение движения транспорта в связи с ремонтом теплотрассы по улице Физкультурной

14 мая 2020 17:14
266
С 08:00 15 мая до 20:00 20 июня.
В связи с проведением работ по техническому перевооружению теплотрассы, в целях обеспечения безопасности дорожного движения с 08:00 15 мая 2020 года до 20:00 20 июня 2020 года будет временно ограничено движение транспорта по улице Физкультурной от улицы Севастопольской до проспекта Кирова.

Более подробно со схемой ограничения движения можно ознакомиться в приложении, передает пресс-служба горадминистрации. 
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Комментарии


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