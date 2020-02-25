Ворами крышек люков «ПТС» займутся правоохранительные органы

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В 2019 году теплоэнергетики направили в правоохранительные органы 9 обращений, по которым были возбуждены уголовные дела. В частности, в декабре 2019 года житель областного центра Олег Д. был осужден Кировским районным судом к 2 годам условно с испытательным сроком. Злоумышленник вернул

организации четыре украденных крышки люков. В целом ежегодно с теплосетевых коммуникаций «ПТС» предприимчивые самарцы похищают порядка 50-60 чугунных крышек.



«Учитывая масштабы проблемы, в компании с 2020 года изменился подход в части выявления и реагирования на подобные правонарушения. Уверен, что теперь каждый случай воровства будет взят на особый контроль, а благодаря содействию правоохранительных органов – ни одно хищение не останется безнаказанным», - отметил заместитель главного инженера по тепловым сетям филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» Игорь Кушель.



Теплоэнергетики благодарят горожан за бдительность и в случае обнаружения тепловых камер без крышек, хищений металлических ограждений с мест проведения работ просят сообщать в диспетчерские службы: тепловые сети г.Тольятти – (8482) 719-252 и 283-322; тепловые сети г.Новокуйбышевска –

(84635) 6-27-60; тепловые сети г.Самары - http://teplo.energy/ или по телефону (846) 279-65-00, передает пресс-служба Т Плюс».







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