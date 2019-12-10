Я нашел ошибку
Главные новости: 
Водителей призывают быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.
Ночью и днем 11 декабря в Самаре ожидается сильный туман
Церемония пройдёт в храме Христа Спасителя.
Отпевание Юрия Лужкова совершит патриарх Кирилл
Культовой шведской исполнительнице был 61 год. О своём диагнозе она узнала в 2002 году.
Солистка Roxette Мари Фредрикссон умерла от рака мозга
Обширная галерея портретов и жанровых композиций расскажет о событиях частной жизни представителей разных слоев русского общества в XIX-XX веках.
В Самарском областном художественном музее откроется выставка «Портрет семьи»
Официальное сообщество Самарской области посетит Дед Мороз. Он будет проводить конкурсы и радовать подписчиков подарками.
Дед мороз поздравит с Новым Годом пользователей социальной сети ВКонтакте
Он вступил в должность с сегодняшнего дня.
Назначен новый гендиректор Сызранского НПЗ - Игорь Кулаков
Это выявила Государственная инспекция труда в Самарской области в ходе внеплановой проверки деятельности завода.
На «Винзаводе «Тольяттинский» начались перебои с зарплатами
Акция проводится с 1998 года. Рассказывает общественности о людях неравнодушных и сострадательных, готовых прийти на помощь и сделать мир лучше.
В ДК Железнодорожников прошла XXII церемония награждения лауреатов общественной Акции «Благородство»
сегодня  Вторник, 10 декабря, 20:56
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -1 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 10/12:
USD 63.72
0
EUR 70.5
-0.26
Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Владимир Бирюков возглавил «РКС-Тольятти»

10 декабря 2019 15:31
181
Принято решение об интеграции «РКС-Самара» с «РКС-Тольятти».
В декабре 2019 года водоснабжающее предприятие «РКС-Тольятти» (ООО «Волжские коммунальные системы») будет объединено в один управленческий контур с «РКС-Самара». Менеджмент самарского предприятия будет совмещать аналогичные должности в «РКС-Тольятти».

Данное решение принято ГК «Российские коммунальные системы» для повышения эффективности операционного управления предприятиями. Опыт и профессионализм управленческой команды «РКС-Самара» окажут положительный эффект на развитие водопроводно-канализационного комплекса Тольятти. Помимо этого, совмещение менеджментом должностей позволит сократить часть операционных расходов и направить освободившиеся средства на выполнение инвестиционных мероприятий, а также на повышение качества обслуживания объектов и коммунальных сетей г.Тольятти.

С начала декабря главным управляющим директором «РКС-Тольятти» стал Владимир Бирюков. Павел Едигарёв, занимавший эту должность, покинул компанию в связи с переходом на другую работу.

***
Владимир Бирюков родился в 1962 году в Самаре. Окончил Энгельсское высшее зенитно-ракетное командное училище ПВО по специальности «Инженер по эксплуатации радиотехнических средств». До 1994 года служил в Вооруженных силах России. В 1994-1998 гг. - начальник службы Управления Федеральной службы налоговой полиции по Пермской области. В 1998 - 2006 гг. работал на различных руководящих должностях в муниципальных органах власти города Перми, в том числе – заместителем Главы Перми. В 2003 году окончил Пермский государственный технический университет, мастер делового администрирования. В группе компаний «Российские коммунальные системы» работает с октября 2007 года: возглавлял пермское предприятие «НОВОГОР-Прикамье», затем брянский филиал, а с 2014 года возглавляет «РКС-Самара». 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Благоустройство региона
10 декабря 2019  12:52
Самарский цирк обновят за 395 млн рублей
Самарский цирк обновят за 395 млн рублей
Деньги заложены в областном бюджете на 2020 – 2022 годы. Благоустройство региона
171
9 декабря 2019  13:29
Вице-мэр Самары пригрозил отправить чиновника полетать из-за ремонта улицы Местные жители уже давно добиваются того, чтобы дорогу привели в порядок.
Вице-мэр Самары пригрозил отправить чиновника полетать из-за ремонта улицы
 Местные жители уже давно добиваются того, чтобы дорогу привели в порядок. Благоустройство региона
257
9 декабря 2019  11:48
В Самарской области появится еще одно колесо обозрения
В Самарской области появится еще одно колесо обозрения
Объявлены торги на установку аттракциона в городе Отрадный. Благоустройство региона
232
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
25 ноября 2019  20:01
Несколько важных нюансов для выбора зеркала в ванную комнату
Несколько важных нюансов для выбора зеркала в ванную комнату
 Зеркало в ванной комнате является незаменимым элементом. Помимо своей основной функции, оно выполняет декоративную роль, украшая интерьер. Капитальный ремонт в Самаре
306
1 октября 2019  19:02
Grohe для кухни (5)
 Кухня – помещение, при оформлении и обустройстве которого должна быть учтена каждая деталь.  Капитальный ремонт в Самаре
1807
25 сентября 2019  10:50
Справедливые цены на уборку квартир – рассказываем, как не переплачивать за чистоту
Справедливые цены на уборку квартир – рассказываем, как не переплачивать за чистоту
  Уборка собственной квартиры – процесс скучный, но обязательный.  Конечно, если для Вас важно, чтобы в Вашем доме было чисто и красиво.  Капитальный ремонт в Самаре
641
Весь список
Всё в Дом
9 декабря 2019  19:19
Кухни VivaKitchen – итальянское качество по лояльным ценам
 Когда стоит зада грамотного выбора мебели для кухни, то марка VivatKitchen – безупречный вариант. Всё в Дом
32
21 ноября 2019  09:34
Матрасы в Москве
 Так сложилось, что современный человек проводит много времени за сидением за компьютером. Такой малоподвижный образ жизни приводит к нарушению осанки и... Всё в Дом
384
8 ноября 2019  03:45
Различные модели сушилок для рук даже для самого необычного интерьера
 Если вам нужна  сушка для рук  тогда вам точно сюда. Компания «НОФЕР РУС» занимается продажей как электрических, так и автоматических сушилок. Всё в Дом
510
Весь список
ЖКХ
10 декабря 2019  15:31
Принято решение об интеграции «РКС-Самара» с «РКС-Тольятти».
Владимир Бирюков возглавил «РКС-Тольятти»
Принято решение об интеграции «РКС-Самара» с «РКС-Тольятти».  ЖКХ
181
10 декабря 2019  15:08
«Самарские сети» напоминают – торговые точки под ЛЭП опасны для жизни и нарушают федеральное законодательство!
Елочные базары в Самаре устраивают в охранных зонах ЛЭП
«Самарские сети» напоминают – торговые точки под ЛЭП опасны для жизни и нарушают федеральное законодательство!  ЖКХ
138
10 декабря 2019  10:41
Самарцам разрешили платить за вывоз мусора в рассрочку
Самарцам разрешили платить за вывоз мусора в рассрочку
Регоператор опубликовал пакет документов, необходимых для оплаты по частям. ЖКХ
172
Весь список

Экология
10 декабря 2019  09:02
Мировой океан постепенно лишается кислорода
Мировой океан постепенно лишается кислорода
Такое заключение сделали эксперты Международного союза охраны природы.  Экология
159
9 декабря 2019  11:59
В Самарской области зима пока будет напоминать весну
В Самарской области зима пока будет напоминать весну
Похолодание начнется только в середине недели. Экология
331
6 декабря 2019  11:44
В Самарской области прогнозируют сильный порывистый ветер
В Самарской области прогнозируют сильный порывистый ветер
Возможны порывы до 15-18 м/сек. Экология
520
Весь список

Видео
5 декабря 2019  12:16
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование.
Здравоохранение
282
2 декабря 2019  13:10
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя.
Здравоохранение
594
14 ноября 2019  09:30
Баскетбольная Самара — в четвертьфинале Кубка России!
Баскетбольная «Самара» — в четвертьфинале Кубка России!
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России.  Спорт в регионе
544
13 ноября 2019  12:47
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
494
7 ноября 2019  12:21
В Самаре проходит Парад Памяти Перед его началом состоялось возложение цветов.
В Самаре проходит Парад Памяти
Перед его началом состоялось возложение цветов.
Социум
822
3 ноября 2019  10:28
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло.
Социум
1251
Весь список

Фоторепортажи
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
493
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
500
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
778
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1995
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
2478
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
1702
Весь список

Мероприятия
В ДК Железнодорожников прошла XXII церемония награждения лауреатов общественной Акции «Благородство»
В Самаре 6 000 школьников смогут бесплатно посетить спектакль детского музыкального театра «Задумка»
В самарском ДК "Заря" пройдет заключительный концерт фестиваля «Мир, в котором я живу»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Декабрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные