Владимир Бирюков возглавил «РКС-Тольятти»
10 декабря 2019 15:31
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Данное решение принято ГК «Российские коммунальные системы» для повышения эффективности операционного управления предприятиями. Опыт и профессионализм управленческой команды «РКС-Самара» окажут положительный эффект на развитие водопроводно-канализационного комплекса Тольятти. Помимо этого, совмещение менеджментом должностей позволит сократить часть операционных расходов и направить освободившиеся средства на выполнение инвестиционных мероприятий, а также на повышение качества обслуживания объектов и коммунальных сетей г.Тольятти.
С начала декабря главным управляющим директором «РКС-Тольятти» стал Владимир Бирюков. Павел Едигарёв, занимавший эту должность, покинул компанию в связи с переходом на другую работу.
***
Владимир Бирюков родился в 1962 году в Самаре. Окончил Энгельсское высшее зенитно-ракетное командное училище ПВО по специальности «Инженер по эксплуатации радиотехнических средств». До 1994 года служил в Вооруженных силах России. В 1994-1998 гг. - начальник службы Управления Федеральной службы налоговой полиции по Пермской области. В 1998 - 2006 гг. работал на различных руководящих должностях в муниципальных органах власти города Перми, в том числе – заместителем Главы Перми. В 2003 году окончил Пермский государственный технический университет, мастер делового администрирования. В группе компаний «Российские коммунальные системы» работает с октября 2007 года: возглавлял пермское предприятие «НОВОГОР-Прикамье», затем брянский филиал, а с 2014 года возглавляет «РКС-Самара».
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