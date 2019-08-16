В связи с ремонтом тепловых сетей будет ограничено движение транспорта по проезду Девятого Мая
16 августа 2019 17:24
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Работа автобусов маршрута №70 в указанный период будет организована по временной схеме.
Более подробно со схемой ограничения движения и временной схемой движения автобусного маршрута можно ознакомиться в приложениях, передает пресс-служба горадминистрации.
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