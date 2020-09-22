В стационарах и детских садах Самары сегодня начали включать отопление

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Городские власти не стали дожидаться необходимого температурного минимума и уже сегодня, 22 сентября, начали подключать к теплоснабжению особо важные социальные объекты – лечебные учреждения с круглосуточным пребыванием, а также детские сады. На утро вторника на общегородском совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии Самары сообщили о подключении 12 медицинских учреждений и 8 детских садов.

«Еще ни одного дня не было среднесуточной температуры +8 СОи ниже, после чего органы местного самоуправления принимают решение о начале отопительного сезона. Среднесуточная температура последних дней – 9-10 градусов. Однако отмечается рост заболевших ОРВИ, и, естественно люди, которые находятся в лечебных заведения, в детских садах чувствуют себя не комфортно. Поэтому было направлено предложение ресурсоснабжающим организациям о начале отопительного сезона именно для этих объектов социальной сферы: домов ребенка, детских садов, лечебных учреждений - в первую очередь», - пояснил Первый заместитель Главы г.о. Самара Владимир Василенко.

До конца недели планируется обогреть все первоочередные социальные объекты, где есть такая техническая возможность.

По словам Первого вице-мэра, тепло для всех остальных городских объектов стартует в соответствии с необходимыми погодными условиями, когда среднесуточная температура +8 и ниже градусов будет сохраняться на протяжении 5 дней.

Напомним, что подготовку к отопительному сезону 2020-2021 городские власти начали еще в мае. Еженедельно общегородской штаб по подготовке к зиме обобщал информацию о проделанной работе, контролировал работы на объектах, выезжая на места их проведения.

Таким образом, на сегодняшний день в Самаре к зиме подготовлены все 10250 многоквартирных домов, что составляет 100%, а также готовы все объекты социальной сферы - образования, культуры и спорта, в общей сложности 684 учреждения. Также на всех 110 котельных и тепловом пункте проведены необходимые планово-предупредительные работы.

На отдельных участках теплотрасс продолжаются работы. Это те объекты, средства на перевооружение которых были выделены дополнительно, уже в ходе подготовке к новому отопительному сезону.

Напомним, что планы были скорректированы после июньского распоряжения Правительства РФ об отнесении Самары к единой ценовой зоне теплоснабжения и, как следствие, перехода на новую модель рынка тепловой энергии. Существенно увеличилось количество обновляемых участков теплотрасс, с 15 до 22. Для этого были оперативно пересмотрены инвестпроекты - сроки обновления ряда теплотрасс были сдвинуты на более ранние (их охватили ремонтом уже в текущем году). Эта идея Стратегии лидерства прозвучала в ежегодном Послании Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Необходимо отметить, что работы на всех дополнительных участках завершаются. Полностью собрать технические схемы, чтобы начать подавать тепло в дома самарцев, планируется до конца текущей недели. После чего будет выполнено благоустройство раскопанных территорий – это работы, которые не влияют на подачу тепла.

Также внимание горожан обращают на то что одномоментно включить более 10 тысяч домов и около 680 учреждений невозможно технически. Протяженность сетей в городе очень большая, заполнение системы теплоносителем требует определенного времени, поэтому подключение происходит постепенно. Работа не будет остановлена до тех пор, пока тепло не придет во все дома города, передает пресс-служба горадминистрации.