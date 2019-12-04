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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

В следующем году тарифы на вывоз твердых коммунальных отходов останутся неизменными

4 декабря 2019 16:05
84
Повышения тарифов на вывоз ТКО в регионе в 2020 году не будет.
В следующем году тарифы на вывоз твердых коммунальных отходов останутся неизменными. Об этом 4 декабря на пленарном заседании губернской думы заявил глава региона Дмитрий Азаров.

Вопрос поднял депутат от Тольятти, представитель «Единой России» Николай Ренц. Он попросил представителей министерства ЖКХ и энергетики прокомментировать ситуацию с повышением тарифов на вывоз ТКО с июня следующего года, в соответствии с информацией, опубликованной на сайте министерства.

«Такие вещи нужно обсуждать с депутатами, а не принимать в одностороннем порядке», - отметил парламентарий.

Губернатор подчеркнул, что о повышении тарифов говорить преждевременно. «Министерство энергетики и ЖКХ региона формально действовало правильно: разместило информацию, тарифный прогноз, ориентированный на уровень инфляции. Объективно итоги работы первого года работы оператора будут у нас в апреле следующего года. Говорить о повышении тарифов преждевременно, - сказал губернатор. - Я считаю, что оснований для этого разговора у нас нет. В 2020 году повышения тарифов не будет», передает vkonline.ru
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Комментарии



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