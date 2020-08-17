В селе Бахилова Поляна обнаружены четыре незаконные врезки в существующую магистраль холодного водоснабжения

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В ходе осмотра колодцев обнаружены четыре незаконные врезки в существующую магистраль холодного водоснабжения. Все самовольные подключения отрезаны от водовода и опломбированы.Представители ООО «СамРЭК-Эксплуатация» составили акты, где указали выявленные в ходе проверок нарушения и сведения о нарушителе.Отдел сбыта ООО «СамРЭК-Эксплуатация» уже произвел доначисления нарушителям за время пользования холодной водой согласно п. 62 Постановления Правительства РФ № 354. Размер доначислений нерадивым абонентам по лицевым счетам составил 86 770 руб. Кроме того, все акты переданы в правоохранительные органы для привлечения нарушителей к административной ответственности.Размер штрафов за самовольное подключение к системе водоснабжения:- для организаций – от 20 до 30 тыс. руб.;- для должностных лиц — 2-3 тыс. руб.;- для граждан и индивидуальных предпринимателей – 1-1,5 тыс. руб.P.S. Двумя месяцами ранее глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил дополнить статью 215.3 УК РФ положениями о наказании за самовольное подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения либо приведение их в негодность. За самовольное подключение будет грозить наказание от штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей до лишения свободы на срок до двух лет, передает пресс-служба ООО "СамРЭК-Эксплуатация".Фото: пресс-служба ООО "СамРЭК-Эксплуатация"