В районе пересечения Московского шоссе/Ново-Вокзальная меняется схема движения транспорта из-за ремонта теплопровода

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В ночь с 31 июля на 1 августа 2019 года «Предприятие тепловых сетей» приступает к ремонту магистрального теплопровода. В связи с этим, как сообщает городской Департамент транспорта, движение по Московскому шоссе на пересечении с ул. Ново-Вокзальная будет осуществляться по двум полосам в каждом направлении.Кроме того, в период с 1 по 15 августа 2019 года движение троллейбусов по маршрутам №№ 4 и 12 будет организовано следующим образом:- с 1 по 7 августа 2019 года троллейбусы по направлению «из города» будут следовать по своему маршруту, а по направлению «в город» - в объезд через ул.Стара-Загора, ул. XXII Партсъезда до Московского шоссе, далее – как обычно;- с 8 по 15 августа 2019 года – в обратном порядке: по направлению «в город» - по обычной трассе следования, по направлению «из города» - в объезд от Московского шоссе, по ул. XXII Партсъезда через ул. Стара-Загора до пр. Кирова, далее – как обычно.***Плановая работа «Предприятия тепловых сетей» в рамках подготовки города к зиме предусматривает замену свыше 120 метров теплотрассы диаметром 500 мм. Также здесь будут обновлены строительные конструкции двух тепловых камер. При перекладке будут использоваться трубопроводы в предизолированном исполнении с системой оперативного диспетчерского контроля (СОДК). При помощи СОДК можно с точностью до 1-2 метров определить место повреждения, передает пресс-служба ПТС.