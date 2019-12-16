В преддверии 2020 года в Самару доставили 2020 новых евроконтейнеров для сбора мусора
16 декабря 2019 17:07
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В настоящее время на одной из специальных городских баз проводятся работы по сборке конструктивных элементов новых емкостей.
«Современные евроконтейнеры характеризуются большой вместимостью - 1,1 кубометров каждый - рассказала заместитель руководителя Управления охраны окружающей среды Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара Виктория Конева. - Контейнеры подбирали к той технике, которая ее обслуживает - это новые мусоровозы с задней загрузкой. Как правило, все операторы по перевозке отходов переведены на такой спецавтотранспорт. Кроме того, такие емкости выглядят эстетичнее и более органично впишутся в городскую среду».
В текущем году муниципалитетом проведена серьезная работа по актуализации перечня контейнерных площадок, по ремонту имеющихся площадок и обустройству новых. Всего за 2019 год в Самаре обустроено 125 новых площадок для сбора мусора и отремонтировано 232 площадки. Новые контейнеры предназначены именно них. До начала следующего года планируется смонтировать и развезти новые емкости в места их дислокации.
Также в ближайшее время в город будет доставлена партия новых бункеров для сбора мусора - 50 штук объемом 8 кубометров каждый, передает пресс-служба горадминистрации.
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