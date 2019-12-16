В преддверии 2020 года в Самару доставили 2020 новых евроконтейнеров для сбора мусора

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Крупная партия контейнеров для сбора мусора - 2020 штук доставлена в Самару в преддверии 2020 года. Стоит отметить, что столь масштабная закупка мусоросборников за последние несколько лет проводится впервые - это порядка 20% от всех контейнеров, уже размещенных на специально отведенных площадках города.В настоящее время на одной из специальных городских баз проводятся работы по сборке конструктивных элементов новых емкостей.«Современные евроконтейнеры характеризуются большой вместимостью - 1,1 кубометров каждый - рассказала заместитель руководителя Управления охраны окружающей среды Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара Виктория Конева. - Контейнеры подбирали к той технике, которая ее обслуживает - это новые мусоровозы с задней загрузкой. Как правило, все операторы по перевозке отходов переведены на такой спецавтотранспорт. Кроме того, такие емкости выглядят эстетичнее и более органично впишутся в городскую среду».В текущем году муниципалитетом проведена серьезная работа по актуализации перечня контейнерных площадок, по ремонту имеющихся площадок и обустройству новых. Всего за 2019 год в Самаре обустроено 125 новых площадок для сбора мусора и отремонтировано 232 площадки. Новые контейнеры предназначены именно них. До начала следующего года планируется смонтировать и развезти новые емкости в места их дислокации.Также в ближайшее время в город будет доставлена партия новых бункеров для сбора мусора - 50 штук объемом 8 кубометров каждый, передает пресс-служба горадминистрации.