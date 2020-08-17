В поселке Приморский восстановила газопровод, поврежденный строительной техникой

Компания «Газпром газораспределение Самара» провела комплекс работ по восстановлению работоспособности газораспределительной системы на ул. Зеленая в п. Приморский Ставропольского района Самарской области.
При выезде с территории строящегося жилого дома спецтехникой был поврежден участок газопровода низкого давления протяженностью 50 м. В зону отключения попали 5 абонентов частного сектора.
Специалисты компании «Газпром газораспределение Самара» провели ремонтно-восстановительные работы по замене поврежденного газопровода и подали газ отключенным потребителям в короткие сроки.
Затраты на восстановительные работы будут возложены на виновника происшествия – собственника спецтехники, который повредил газопровод.
«Руководителям строительных организаций напоминаем о соблюдении правил ведения земельных и строительных работ вблизи газопроводов, чтобы не допускать аварийных ситуаций. В случае, если инцидент произошел, незамедлительно сообщите в аварийно-диспетчерскую службу по телефону 104», - отметил генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Самара» Виталий Коротких, передает пресс-служба ООО «Газпром газораспределение Самара».
Фото: пресс-служба ООО «Газпром газораспределение Самара»
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