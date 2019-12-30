В новогодние выходные энергетики ССК переходят на усиленный режим работы

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Для обеспечения надежного и бесперебойного энергоснабжения в праздничные дни персонал ССК подготовился заранее: были проведены осмотрыэлектросетевого оборудования, сформированы аварийно-восстановительные бригады, проверены резервные источники электроснабжения, проведены пробныепуски дизельных генераторов. Также организовано круглосуточное дежурство на дому административно-технического персонала на всех участках всех семиэлектросетей компании.В период новогодних выходных, как правило, нагрузка на сети возрастает, поэтому если аварийное отключение все же произойдет, бригады ССК будутготовы оперативно восстановить электроснабжение.В случае возникновения перебоев в электроснабжении потребители Самарской области могут обратиться в ССК по номеру горячей линии 8-800-222-30-20. Для жителей Самары также будут работать номера дежурно-диспетчерской службы 260-13-31 и 260-40-43, передает пресс-служба ССК.