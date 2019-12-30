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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

В новогодние выходные энергетики ССК переходят на усиленный режим работы

30 декабря 2019 14:35
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В случае возникновения перебоев в электроснабжении потребители Самарской области могут обратиться в ССК по номеру горячей линии.
В новогодние выходные, с 31 декабря 2019 года по 8 января 2020 года, специалисты АО «Самарская сетевая компания», обслуживающие электрические сети на территории всей Самарской области, перейдут на усиленный режим работы.

Для обеспечения надежного и бесперебойного энергоснабжения в праздничные дни персонал ССК подготовился заранее: были проведены осмотры
электросетевого оборудования, сформированы аварийно-восстановительные бригады, проверены резервные источники электроснабжения, проведены пробные
пуски дизельных генераторов. Также организовано круглосуточное дежурство на дому административно-технического персонала на всех участках всех семи
электросетей компании.

В период новогодних выходных, как правило, нагрузка на сети возрастает, поэтому если аварийное отключение все же произойдет, бригады ССК будут
готовы оперативно восстановить электроснабжение.

В случае возникновения перебоев в электроснабжении потребители Самарской области могут обратиться в ССК по номеру горячей линии 8-800-222-
30-20. Для жителей Самары также будут работать номера дежурно-диспетчерской службы 260-13-31 и 260-40-43, передает пресс-служба ССК. 
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