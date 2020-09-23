В ближайшее время в Жигулёвске начнёт свою деятельность ресурсоснабжающая компания ООО «СамРЭК-Тепло Жигулёвск»

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В ближайшее время в г.о. Жигулёвск, параллельно с ООО «СамРЭК-Эксплуатация», начнёт свою деятельность ресурсоснабжающая компания ООО «СамРЭК-Тепло Жигулёвск».

Генеральный директор АО «СамРЭК» Андрей Владимирович Гадалин пояснил зачем создана новая теплоснабжающая компания, каковы её планы и зона ответственности.

«В 2019 году совместно с Министерством энергетики и ЖКХ Самарской области было принято решение о проработке возможности получения средств Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. В тесном контакте с Администрацией г.о. Жигулевск началась подготовка заявки для получения софинансирования.

Ключевые условия предоставления финансовой поддержки Фонда:

- cрок реализации мероприятий 3 года;

- объём финансирования Фонда не более 60% стоимости проекта и не более 300 млн. руб.;

- необходимость выделения средств регионального бюджета в размере не менее 20% стоимости проекта.

СамРЭК исполняя требования Фонда создал ООО «СамРЭК-Жигулевск Тепло», выбрал муниципальные объекты с наибольшей степенью готовности проектно-сметной документации, которую передал на государственную экспертизу, разработал финансово-экономическую модель проекта.

Концессия подписана. ООО «СамРЭК-Жигулевск Тепло» сосредоточится на трёх объектах с максимальным износом оборудования, отобранных для первоочередной модернизации:

- котельная №10-10 (Жигулёвск, ул. Гоголя);

- котельная №10-20 (Жигулёвск, п. Яблоневый Овраг, ул. Никитина);

- котельная №10-25 (Жигулёвск, мкр Г-1, ул. Гидротехническая).

Сверхнормативная эксплуатация оборудования на этих объектах требует проведение технического перевооружения источников теплоснабжения.

Проектируемые котельные будут работать в автоматическом режиме без присутствия обслуживающего персонала. В рамках реализации проекта будет установлено современное энергоэффективное оборудование.

В результате реализации проекта модернизации будет достигнуто:

- повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения;

- сокращение удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии;

- снижение затрат на топливно-энергетические ресурсы;

- снижение количества отказов основного и вспомогательного оборудования;

- автоматизация процессов работы основного и вспомогательного оборудования и источников в целом;

- снижение вредных выбросов в атмосферу за счет установки современного энергоэффективного оборудования, обеспечивающего эффективность расхода первичных энергоресурсов.»

Особое внимание хотелось бы обратить на вклад в реализацию проекта Главы г.о. Жигулевск Сергея Николаевича Федотова и заместителя Главы по капитальному строительству Алексея Николаевича Живодерова.

Группа компаний СамРЭК на протяжении многих лет решает социально-значимые задачи на территории Самарской области. В частности, эксплуатирует объекты и сети теплоснабжения в 24 муниципальных образованиях Самарской области. Большинство из указанных объектов находятся в муниципальной собственности и переданы эксплуатирующей организации (ООО «СамРЭК-Эксплуатация) на правах аренды или в рамках заключённых концессионных соглашений, передает пресс-служба АО «СамРЭК».

Фото: пресс-служба АО «СамРЭК»

На фото - устаревшая котельная, которая будут модернизироваться