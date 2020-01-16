В Волге повысилась цветность воды

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Природно-климатические особенности этой осенью и зимой серьезно повлияли на состав воды в бассейне Саратовского водохранилища. В начале зимы на Волге наблюдалось не свойственное для этого времени года половодье, из-за чего значительно повысилась цветность воды. Обычно этот показатель не превышает 20 градусов. Сейчас он достигает отметки в 50.Такие свойства речной воды требуют от специалистов компании «РКС-Самара» дополнительных усилий по доведению водопроводной воды до требуемого уровня качества. Насосно-фильтровальные станции, поднимающие и очищающие воду из Волги, переведены в режим повышенного контроля за качеством водоподготовки. В гибком режиме производится корректировка технологических процессов, дозирования реагентов для обеззараживания воды икоагулирования. Цветность воды к моменту ее подачи в водопроводные магистральные сети удается снизить до 20 градусов, что соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода… Контроль качества».В некоторых домах Самары, главным образом в старом жилом фонде, вода имеет желтый оттенок, соответствующий 22-25 градусам цветности: она повышается после прохождения по магистральным сетям и внутридомовым водопроводным трубам. Стоит отметить, что цветность – это органолептическое* свойство, которое не влияет на здоровье людей. Водопроводная вода, подготовленная в соответствии с техническими и санитарными требованиями, даже при повышенной цветности, является безопасной для здоровья человека и может использоваться в питьевых целях, передает пресс-служба «РКС-Самара».*Органолептическое свойство – свойство, которое воспринимается органами чувств человека.Фото: пресс-служба «РКС-Самара»