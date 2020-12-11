В Тольятти «Т Плюс» пополнил свой парк новой мобильной мастерской

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Филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс» приобрел мобильную мастерскую на базе автомобиля «ГАЗ», оснащенную оборудованием и инвентарем для проведения различного рода ремонтно-восстановительных, сварочных и монтажных работ. Спецтехника уже поступила в распоряжение специалистов Территориального управления по теплоснабжению в г.Тольятти.

В распоряжении теплоэнергетиков стандартный шанцевый инструмент; вентилятор с гибким воздуховодом для продувки тепловых камер; погружные насосы и водоотливные рукава для откачки воды; отбойный молоток; сварочный генератор и другие комплектующие. Все оборудование имеет привод от гидравлической станции, что повышает безопасность выполнения ремонтных работ. Также фургон мобильной мастерской оснащен раскладными лестницами и стойками для дорожных знаков, выставляемых на период проведения ремонтных работ на теплосетях.

«Подобные передвижные мастерские работают в Самаре и Новокуйбышевске. Их использование позволяет качественно осуществлять профилактическое обслуживание теплосетевых коммуникаций, а также оперативно устранять всевозможные технологические дефекты на трубопроводах», - отметил главный инженер филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» Андрей Евграфов.

Напомним, Т Плюс» регулярно обновляет оборудование. Так, за последние два года в помощь теплоэнергетикам были закуплены маневренный мини-экскаватор Bobcat E17, две мобильные котельные мощностью 1850 кВт, малошумные сварочные аппараты Shindaiwa. В 2020 году «Т Плюс» в Самарской области приобрел 19 единиц новой спецтехники. Это погрузчики и авторемонтные мастерские. Энергетики расширили автопарк теплосетевых подразделений в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани.