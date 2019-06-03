В ТСЖ «УЮТ» стало неуютно: за долг в полмиллиона рублей арестовано имущество ТСЖ
3 июня 2019 16:05
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В присутствии понятых и представителя службы безопасности «РКС-Самара» микроволновка, холодильник, мониторы и мебель, принадлежащие ТСЖ, были описаны, права пользования ограничены. Изменение места хранения, продажа и передача другим лицам запрещены.
Это уже второй случай ареста имущества юридического лица. Как и в первом случае, эта мера оказалась действенной: первый платёж уже внесён, на оставшуюся
задолженность написано гарантийное письмо. Учитывая эффективность подобной работы, в «РКС-Самара» будут и дальше использовать указанный способ борьбы с
неплатежами юридических лиц.
«РКС-Самара» напоминает: оплачивать услуги водоснабжения и водоотведения – обязанность каждого абонента. Копить долги, прятаться в надежде, что не найдут или забудут – бесполезно. В компании готовы пойти навстречу тем, кто стремится погасить долг, найти оптимальное решение, предоставить рассрочку. Абонентов с любыми сложными ситуациями ждут каждый вторник и четверг в 9.00 на ул.Луначарского, 56, передает пресс-служба «РКС-Самара».
Фото: «РКС-Самара»,
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