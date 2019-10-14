В Сызрани обновился парк спецтехники по вывозу ТКО

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Отличительными характеристиками таких автомобилей являются функциональность и надежность в реальных условиях эксплуатации. При должном техническом обслуживании мусоровоз КАМАЗ может эксплуатироваться в две смены по 12 часов. Универсальные зацепы автомобилей с боковой загрузкой позволяют производить обслуживание как металлических накопителей объемом 0,75 м3, так и евроконтейнеров емкостью 1,1 м3. Для разгрузки бункеров вместимостью 8 м3 применяются мусоровозы с задней загрузкой, оборудованные портальным погрузчиком.В зависимости от комплектации новый автомобиль вмещает в себя 8-12 больших бункеров объемом 8 кубометров или 65-80 евроконтейнеров. За 12-часовую смену мусоровоз обычно совершает 3-4 рейса.Председатель Комитета городской инфраструктуры и ЖКХ Думы Сызраньотметил, что во многом благодаря обновлению автопарка перевозчика улучшение ситуации с вывозом отходов не остается не замеченным как для сызранцев, так и для жителей близлежащих районов. А с учетом того, что уже сейчас в Сызрани активно создаются и реконструируются контейнерные площадки, качество оказания услуг по вывозу мусора для жителей региона ощутимо возрастет.«Региональный оператор постоянно работает над обновлением парка спецтехники. В данный момент на территории области в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами задействовано около 550 единиц спецтехники, из них новых – более 90 единиц», - рассказал директор ООО «ЭкоСтройРесурс», передает пресс-служба облправительства.Фото: пресс-служба облправительства