В Сызрани обновился парк спецтехники по вывозу ТКО
14 октября 2019 17:36
105
Установки Ряжского автозавода на базе шасси КАМАЗ успели хорошо зарекомендовать себя в практике работы на территории г.о. Сызрань и близлежащих районов (четыре аналогичных мусоровоза уже появились в арсенале местного перевозчика АО «Экопром» ранее – в апреле 2019 года).
Отличительными характеристиками таких автомобилей являются функциональность и надежность в реальных условиях эксплуатации. При должном техническом обслуживании мусоровоз КАМАЗ может эксплуатироваться в две смены по 12 часов. Универсальные зацепы автомобилей с боковой загрузкой позволяют производить обслуживание как металлических накопителей объемом 0,75 м3, так и евроконтейнеров емкостью 1,1 м3. Для разгрузки бункеров вместимостью 8 м3 применяются мусоровозы с задней загрузкой, оборудованные портальным погрузчиком.
В зависимости от комплектации новый автомобиль вмещает в себя 8-12 больших бункеров объемом 8 кубометров или 65-80 евроконтейнеров. За 12-часовую смену мусоровоз обычно совершает 3-4 рейса.
Председатель Комитета городской инфраструктуры и ЖКХ Думы Сызрань Сергей Серпер отметил, что во многом благодаря обновлению автопарка перевозчика улучшение ситуации с вывозом отходов не остается не замеченным как для сызранцев, так и для жителей близлежащих районов. А с учетом того, что уже сейчас в Сызрани активно создаются и реконструируются контейнерные площадки, качество оказания услуг по вывозу мусора для жителей региона ощутимо возрастет.
«Региональный оператор постоянно работает над обновлением парка спецтехники. В данный момент на территории области в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами задействовано около 550 единиц спецтехники, из них новых – более 90 единиц», - рассказал директор ООО «ЭкоСтройРесурс» Михаил Захаров, передает пресс-служба облправительства.
Фото: пресс-служба облправительства
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
14 октября 2019 10:38
Компания «ВИВАНА» является производителем детского спортивного и игрового оборудования. Благоустройство региона
28
12 октября 2019 12:15
Мощность новой станции – до 100 тысяч тонн. Благоустройство региона
488
12 октября 2019 10:40
Всего планируется отремонтировать 225 км автодорог. Благоустройство региона
516
Капитальный ремонт в Самаре
1 октября 2019 19:02Grohe для кухни (5)
Кухня – помещение, при оформлении и обустройстве которого должна быть учтена каждая деталь. Капитальный ремонт в Самаре
249
25 сентября 2019 10:50
Уборка собственной квартиры – процесс скучный, но обязательный. Конечно, если для Вас важно, чтобы в Вашем доме было чисто и красиво. Капитальный ремонт в Самаре
403
10 августа 2019 17:43
Продукция сети магазинов ИКЕА повсеместно пользуется особым спросом. Шведская компания специализируется на производстве мебели для дома, существенную часть... Капитальный ремонт в Самаре
1498
Всё в Дом
10 октября 2019 16:00Особенности кресла-мяча
В любом домовладении или квартире незаменимым предметом мебели является кресло. И если вы любите оригинальничать, предпочитаете не загромождать... Всё в Дом
90
7 октября 2019 12:19Комод в интерьере
В современном интерьере комод вещь незаменимая. Он идеально вписывается в любой интерьер и встретить его можно в любой комнате. Всё в Дом
96
5 октября 2019 11:34Как выбрать качественный пылесос?
Сегодня уборке жилья многие люди придают особое значение. Именно с её помощью можно сделать прибывание здесь более комфортным и приятным. Всё в Дом
91
ЖКХ
14 октября 2019 17:36
Тремя новыми мусоровозами на базе шасси КАМАЗ. ЖКХ
104
11 октября 2019 16:58
В ближайших планах «РКС-Самара» посвятить Исаю Хорошу специальную экспозицию в музее самарского водопровода. ЖКХ
595
11 октября 2019 16:27
Эксперты отметили, что система работает уже давно и успешно, однако, есть целый ряд особенностей, которые ещё предстоит освоить. ЖКХ
616
Экология
13 октября 2019 13:23
Специалисты на научно-исследовательском судне провели экспедиционный выезд в Куйбышевском водохранилище. Экология
3039
13 октября 2019 11:42
Сейчас идет подготовка необходимых документов. Экология
533
11 октября 2019 12:45
Поводом для запроса стали обнаруженные в разных районах региона кости и черепа животных. Экология
415
Видео
14 октября 2019 12:55
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов. Социум
160
10 октября 2019 13:57
Все члены экипажа живы, пострадавших нет. Происшествия
349
9 октября 2019 12:32
Сотрудники "РКС-Самара" подготовили соответствующий видеоролик. ЖКХ
671
3 октября 2019 09:14
Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
513
1 октября 2019 11:37
Стратегическая сессия состоялась в технопарке «Жигулевская долина». Финансы и Банки
442
21 сентября 2019 09:44
Пожару присвоен второй ранг. Происшествия
724
Фоторепортажи
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
964
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
1529
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1082
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1331
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1522
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
968
Мероприятия