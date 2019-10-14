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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

В Сызрани обновился парк спецтехники по вывозу ТКО

14 октября 2019 17:36
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Тремя новыми мусоровозами на базе шасси КАМАЗ.
В начале октября парк спецтехники по вывозу твердых коммунальных отходов в Сызрани пополнился тремя новыми мусоровозами на базе шасси КАМАЗ.
Установки Ряжского автозавода на базе шасси КАМАЗ успели хорошо зарекомендовать себя в практике работы на территории г.о. Сызрань и близлежащих районов (четыре аналогичных мусоровоза уже появились в арсенале местного перевозчика АО «Экопром» ранее – в апреле 2019 года).

Отличительными характеристиками таких автомобилей являются функциональность и надежность в реальных условиях эксплуатации. При должном техническом обслуживании мусоровоз КАМАЗ может эксплуатироваться в две смены по 12 часов. Универсальные зацепы автомобилей с боковой загрузкой позволяют производить обслуживание как металлических накопителей объемом 0,75 м3, так и евроконтейнеров емкостью 1,1 м3. Для разгрузки бункеров вместимостью 8 м3 применяются мусоровозы с задней загрузкой, оборудованные портальным погрузчиком.

В зависимости от комплектации новый автомобиль вмещает в себя 8-12 больших бункеров объемом 8 кубометров или 65-80 евроконтейнеров. За 12-часовую смену мусоровоз обычно совершает 3-4 рейса.

Председатель Комитета городской инфраструктуры и ЖКХ Думы Сызрань Сергей Серпер отметил, что во многом благодаря обновлению автопарка перевозчика улучшение ситуации с вывозом отходов не остается не замеченным как для сызранцев, так и для жителей близлежащих районов. А с учетом того, что уже сейчас в Сызрани активно создаются и реконструируются контейнерные площадки, качество оказания услуг по вывозу мусора для жителей региона ощутимо возрастет.

«Региональный оператор постоянно работает над обновлением парка спецтехники. В данный момент на территории области в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами задействовано около 550 единиц спецтехники, из них новых – более 90 единиц», - рассказал директор ООО «ЭкоСтройРесурс» Михаил Захаров, передает пресс-служба облправительства. 


Фото:   пресс-служба облправительства
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