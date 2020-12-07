В Самарской области вырастут тарифы ЖКХ

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Стоимость услуг увеличится во втором полугодии 2021 года.

В Самарской области во второй половине 2021 года вырастет стоимость коммунальных услуг. Об этом говорится в проекте постановления губернатора Дмитрия Азарова «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Самарской области на 2021 год».

В документе, опубликованном департаментом ценового и тарифного регулирования Самарской области, содержатся сведения об увеличении тарифов на отопление, водоснабжение и водоотведение. В Самаре цены вырастут на 4%, в Сызрани на 5,6%, в Тольятти 3,6%, в Новокуйбышевске почти на 7%. Для жителей Самары сумма платежей вырастет почти на 7 рублей с человека.

Эти цифры представляют собой предельный индекс увеличения цен на услуги ЖКХ, за который не вправе выходить коммунальные организации. Причем в Самаре депутаты просили установить этот показатель на уровне почти 7%, пишет ПроГородСамара.