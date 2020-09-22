В Самарской области увеличат тариф на вывоз мусора

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Сейчас проект приказа проходит антикоррупционную экспертизу. Она завершится 27 сентября 2020 года.

Услуги регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) подорожают. Власти опубликовали проект приказа об увеличении тарифа на вывоз мусора.

Сейчас вывоз одного кубометра отходов стоит 598 рублей 16 копеек. С 1 июля 2021 года тариф увеличится до 622,09 рубля.

— В 2022 году стоимость услуги также вырастет с 1 июля — до 653,66 рубля, — следует из документа.

Сейчас проект приказа проходит антикоррупционную экспертизу. Она завершится 27 сентября 2020 года.

Увеличение тарифов власти планировали и ранее. Только ожидалось, что в 2021 году стоимость вывоза одного кубометра мусора подорожает до 618,17 рубля, в 2022 году — до 638,95 рубля.

— Пересмотр единого предельного тарифа на услугу регоператора произведен на основании предписания ФАС России и 22-го пункта основ ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных постановлением Правительства РФ, — объяснили в департаменте ценового и тарифного регулирования.

Вероятно, проведут еще одно изменение, которое скажется на цене услуги по вывозу мусора. Сейчас в городах оплату жителям рассчитывают, исходя из площади квартиры или дома. Норматив накопления ТКО — 0,091 кубометра на 1 кв. метр. Как считается плата за вывоз мусора, смотрите в нашей видеоподсказке.

Эти нормы могут пересмотреть результаты замеров ТКО, которые проводили специалисты Самарского государственного технического университета, пишет 63.ру.