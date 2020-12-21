В Самарской области с 1 января аннулируются послабления по погашению долгов

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Приставы в счёт погашения долга снова смогут удерживать зарплату должника.

Россиянам советуют погасить долги до конца этого года, так как с 1 января 2021 года прекращается срок действия послаблений, которые вводились в стране из-за пандемии коронавируса. Судебные приставы вновь смогут взыскивать задолженности. Об этом напомнила юрист и арбитражный управляющий Дина Зайцева.

- С 1 января полномочия к судебным приставам касаемо процедуры взыскания долгов вернутся в полном объёме. Приставы в счёт погашения долга смогут удерживать какую-то сумму из имеющегося у должника дохода, но не более 50%, - отметила Зайцева.

Юрист уточнила, что приставы смогут напрямую обратиться к работодателю для того, чтобы средства автоматически уходили в ФССП в день получения зарплаты.

Кроме того, с 1 января не будет действовать приостановление взыскания пени и штрафов за просрочку оплаты статей расходов комплекса ЖКХ.

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