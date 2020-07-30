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В Самарской области продолжаются работы по подготовке к отопительному сезону

30 июля 2020 20:15
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Виктор Кудряшов провел совещание по вопросам подготовки региона к осенне-зимнему отопительному сезону.
В четверг, 30 июля, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание по вопросам подготовки региона к осенне-зимнему отопительному сезону.

В совещании приняли участие министр энергетики и ЖКХ региона Василий Мишин, руководители ресурсоснабжающих организаций Самарской области. В режиме видеоконференцсвязи к разговору подключились главы всех муниципальных образований региона, областное министерство образования и науки, министерство здравоохранения.

Как сообщил Василий Мишин, подготовка к новому отопительному сезону в губернии ведется в соответствии с Распоряжением Правительства Самарской области от 8 мая 2020 года. В настоящее время полным ходом идет опрессовка сетей, реконструкция котельных, проверка технической готовности объектов теплоснабжения.

По информации Василия Мишина, жилой фонд региона готов к зиме на 67%, котельные — на 72%, тепловые сети – на 77%, водопроводные – на 82%. К началу отопительного сезона больше, чем другие учреждения социальной сферы, готовы школы — на 82%. Значительную работу по подготовке к холодам необходимо провести в лечебных учреждениях – только 52 процента из них можно считать готовыми к зиме. Вместе с тем, времени для этого еще достаточно.

Напомним, что изначально к зимнему периоду 2020-2021 годов было запланировано подготовить 22 199 многоквартирных домов, 1953 котельных, 3512 км тепловых сетей, при этом было намечено переложить 25,1 км из них. 11 428 км водопроводной сети необходимо было подготовить к холодам, 39,4 км из них ожидала реконструкция.

«Проведена большая работа, в целом на текущую дату состояние и жилищного фонда, и объектов инженерной инфраструктуры по подготовке к зиме выше, чем за аналогичный период прошлого года. Хочу поблагодарить глав территорий за внимание к этим вопросам. Но проблемы, тем не менее, остаются. Их необходимо решить, чтобы новый отопительный сезон прошел без сбоев», — подчкеркнул Виктор Кудряшов.

В своем докладе глава областного министерства энергетики и ЖКХ обозначил ряд территорий, где темпы подготовки к зимнему периоду необходимо ускорить.

Председатель областного Правительства обратился по видеоконференцсвязи к главам муниципалитетов с вопросами о причинах отставания.

Руководители муниципальных образований доложили о мерах, которые принимаются, чтобы ускорить подготовку к зимнему периоду.

В минувшем году у четырех муниципалитетов региона возникли проблемы с подготовкой паспортов готовности к отопительному сезону. Участники совещания проанализировали причины возникшей ситуации. Главы муниципалитетов доложили об этапах формирования соответствующего пакета документов для Средневолжского управления Ростехнадзора и сообщили, что в текущем году эта процедура должна пройти в штатном режиме.

«Обращаю внимание на четкую работу по подготовке паспортов. Необходимо подготовить 21 документ. Это большой объем работы, большой объем взаимодействия с организациями коммунального комплекса», — сказал председатель регионального кабинета министров, обращаясь к главам.

Отдельно председатель областного Правительства обратился к руководителям муниципалитетов, где сменились владельцы котельных, чтобы выяснить: не повлияют ли ситуации, связанные со сменой собственника, на подготовку к зиме.

Особое внимание было также уделено вопросам задолженности перед ресурсоснабжающими организациями. Василий Машин отметил, что долги перед ресурсниками сокращаются, но темпы оставляют желать лучшего. Такую ситуацию глава правительства назвал недопустимой, и поручил министру составить график очных встреч глав муниципалитетов, коммунальных служб с компаниями теплоэнергетического комплекса, где будут обсуждаться вопросы погашения задолженностей.

«Нельзя снижать внимания к этому вопросу. Еще раз повторю, у нас темпы подготовки к осенне-зимнему периоду выше, чем в прошлом году. Это хорошо, но есть критические точки – долги, паспорта готовности, — по которым мы должны абсолютно четко работать. У всех глав территорий есть механизмы работы по сборам платежей за энергоресурсы. Необходимо эти механизмы настойчиво и последовательно применять», — подвел итоги совещания Виктор Кудряшов, передает пресс-служба облправительства. 
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