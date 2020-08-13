В Самарской области продолжается акция «Внимание, должник!»

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Также в рамках акции «Внимание, должник!» специалисты энергокомпании продолжают обходы квартир жителей областной столицы, имеющих задолженность за потребленное тепло. Представители энергокомпании информируют клиентов о размере текущей задолженности и способах дистанционной оплаты услуг.На сегодняшний день общий долг клиентов — физических лиц Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани перед филиалом превышает 1,8 млрд рублей. В рамках акции «Внимание, должник!» энергетики усилили судебно-претензионную работу в отношении неплательщиков. Так, с начала года в пользу компании выдано около 7 тысяч судебных приказов на общую сумму 148,5 млн рублей.«В целом, начиная с июля 2020 года, энергетики проводят рейды с судебными приставами по квартирам злостных неплательщиков, конфискацию автотранспортных средств, арест банковских счетов и запрет на совершение сделок с недвижимостью. Призываем своих клиентов не доводить ситуацию с платежами до критической и в самое короткое время урегулировать задолженность в досудебном порядке», - отметил директор по продажам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Юрий Рябов.Получить информацию о наличии задолженности можно на официальном сайте организации https://samara.esplus.ru/ или в личном кабинете клиента, логин и пароль которого указаны в квитанции.Получить консультацию специалистов филиала «ЭнергосбыТ Плюс» можно по телефонам (846) 957-84-00 в Самаре, (8482) 52-50-52 в Тольятти, (800) 700-10-32 в Новокуйбышевске и Сызрани, а также заполнив на официальном сайте форму «Обратная связь» или воспользовавшись чат-ботом, передает пресс-служба АО «ЭнергосбыТ Плюс».