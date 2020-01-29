В Самарской области поменяли систему управления фондом капремонта

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В полномочия нового совета, который еще предстоит сформировать, включено не только назначение гендиректора по итогам конкурса, но и досрочное освобождение его от должности, утверждение основных направлений и порядка расходования средств, утверждение штатного расписания и др.Одновременно из управления ФКР исключен попечительский совет, который становится просто надзорным органом. Эта инициатива вызвала протест ряда депутатов. Вице-спикер губдумы от ЛДПР Александр Степанов сообщил, что будучи членом попечительского совета, почему-то узнал об изменениях только вчера и потребовал прежде обсудить законопроект, а не спешить с его принятием. (При том что с инициативой исключить попечительский совет из структур управления ФКР областное министерство энергетики и ЖКХ вышло еще в сентябре прошлого года.) Ряд парламентариев потребовали объяснить, зачем создавать еще один совет, когда есть действующий попечительский. Почему нельзя попечительский сделать органом управления.В ответ представлявший законопроект врио министра энергетики и ЖКХ Самарской области Михаил Татаринцев сообщил, что попечительский совет должен остаться как орган надзорный, но также нужен совет, который станет органом управления. По словам представителя прокуратуры, ФКР еще четыре года назад были обнаружены противоречия в системе управления ФКР. Внимание на них обратили в Минюсте РФ. Все это время шла разработка поправок, и на рассмотрение думы была вынесена седьмая их редакция. Один из выступавших пообещал, что депутатов включат во вновь создаваемый совет ФКР.Фото из открытых источников